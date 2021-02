BBB 21: Neymar fica do lado de Nego Di após rejeição no BBB

Nego Di foi o terceiro eliminado do BBB 21 com recorde de rejeição no paredão. A porcentagem de 98,76% dos votos foi um choque para o comediante e nas redes sociais várias pessoas comemoraram a sua saída. No entanto, Neymar, craque do PSG, ficou do lado do humorista.

Contrariando a maioria, o jogador deixou uma mensagem de conforto e mostrou empatia pelo gaúcho que saiu abalado do reality da Globo.

Neymar manda recado para Nego Di, ex-BBB 21

Após Nego Di ser eliminado, Neymar mandou um recado para o comediante através do Twitter na madrugada desta quarta-feira (17). Na rede social, ele destacou que o programa foi apenas um jogo e que ele deveria viver a vida real daqui para frente.

“Boa Nego Di … Bateu o recorde! É us Guri [risos]

Enfim… no jogo não deu, boa sorte na tua vida aqui fora!”, desejou o jogador.

“Galerinha lembrem-se que jogo é jogo, aqui fora não tem nada a ver… Ele já saiu, vida que segue e que Deus abençoe a vida dele”, completou, pedindo a empatia das pessoas.

Ana Maria Braga dá conselho para Nego Di

Na manhã de hoje, Nego Di esteve ao vivo no Mais Você para falar de sua trajetória no BBB 21 até a sua eliminação.Com o humorista ainda abalado pela rejeição, Ana Maria Braga deu um conselho para ele.

“Eu queria te desejar do fundo do meu coração uma boa retomada com a sua família, com a sua arte. A gente acha que o mundo resume a isso e não vai passar. Eu já estive na vidraça algumas vezes e: vai passar. Isso também passará. Eu tenho certeza que você achará seu rumo, seja muito feliz. E que as pessoas sejam empáticas e generosas com você”, disse a apresentadora.

Depois de ser aconselhado, Nego Di pediu desculpas para a mãe e se emocionou. “Eu queria mandar um recado pra minha mãe, não tive oportunidade de falar ainda. Eu amo muito ela, pedir desculpa se em algum momento eu decepcionei ou fiz ela sofrer.”

Rafinha Bastos deseja ‘sucesso’ para Nego Di

O apresentador Rafinha Bastos também mandou uma mensagem para Nego Di. Ele pediu para que o eliminado do BBB 21 não levasse o jogo a sério para não sofrer após o reality.

Que o Nego Di entenda que a única saída agora é NÃO SE LEVAR A SÉRIO. Tem que rir de si mesmo… fazer HUMOR, coisa que ele ñ conseguiu nem na casa e nem hj na Ana Maria Braga. Espero que ele acorde e faça sucesso com o show “98%”. No q eu puder ajudar, tô aqui. — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) February 17, 2021

“Que o Nego Di entenda que a única saída agora é NÃO SE LEVAR A SÉRIO. Tem que rir de si mesmo… fazer HUMOR, coisa que ele não conseguiu nem na casa e nem hoje na Ana Maria Braga. Espero que ele acorde e faça sucesso com o show “98%”. No q eu puder ajudar, tô aqui.”, escreveu ele, no Twitter.

