BBB 21: mãe de Gil manda recado para Karol Conká: ‘te espero aqui fora’

Se os ânimos dentro do BBB 21 estão aflorados, do lado de fora não é muito diferente. Jacira Santanna, cozinheira e mãe de Gilberto, ficou nervosa ao ver a briga armada por Karol Conká hoje (20), e usou as redes sociais para mandar um recado a cantora.

“Karol, eu espero você aqui fora, eu espero você aqui fora rapaz, você precisa conhecer uma mulher de verdade (…) Porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra, uma sebosa? É você! E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher”, disse a mãe de Gil, visivelmente exaltada com a situação.

Em outro trecho, a cozinheira diz que Gilberto foi criado com muito amor e que nunca tinha visto o filho daquela forma. “Eu nunca vi meu filho desse jeito, revoltado dessa forma (…) Gente, isso é grave, estão mexendo com o psicológico do meu filho. eu estou revoltada, estou indignada. Estou com muito ódio de muita gente, meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Karol”, completou, indignada.

Assista ao vídeo na íntegra:

Gilberto se descontrola em briga np BBB 21

No início da tarde de sábado, 20 de fevereiro, Gilberto se descontrolou após discutir com Arthur e Karol Conká. Nervoso, o economista correu pela área externa e gritou que sairia do programa. “Chega, me tirem daqui. Me botem no paredão. Votem em mim. Eu tô indignado, quero sair daqui. Me botem no paredão. Eu não aguento mais, chega. Eu vou perder tudo o que eu ganhei”, disse o brother.

A confusão deu pano para a manga e envolveu praticamente toda a casa do BBB 21.

Gilberto e Arthur entraram em conflito depois que Karol Conká resolveu acordar o confinado para tirar a limpo uma fofoca sobre o jogo. Foi fogo no parquinho! Entenda o que aconteceu aqui.