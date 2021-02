BBB21: Gilberto surta e pede para ir ao paredão após provocação de Karol

Gilberto surtou! O pernambucano não aguentou saber que uma fofoca sobre ele havia se espalhado pela casa do BBB21 e aos gritos pediu para ir ao paredão neste sábado (20).

Depois de uma conversa com Arthur, Gilberto perdeu a paciência e surtou. Na área externa da casa, ele foi aos gritos e pediu para ir ao paredão já que ouviu que estavam falando em indicá-lo à berlinda.

Gilberto surtou no BBB21

Tudo começou quando Gilberto tentou conversar com Arthur sobre a situação dos dois depois de Karol Conka acordar Arthur. O professor de crossfit chamou Gil de “zé ruela do c****”. “Eu falei que ia votar no Fiuk?”, questionou o econimista e Karol estava entre os dois. Revoltado, o pernambucano foi para o lado de fora da casa e surtou.

“Chega! Vota! Vota em mim todo mundo. Eu estou indignado! Não aguento mais. Me bota no paredão! Eu vou sair, acabou, acabou!”, disse Gilberto aos berros. “Disse que dou uma de amigo para empurrar a pessoa e agora disse que não falou”, desabafou o brother, enquanto Camilla de Lucas Juliette tentavam acalmá-lo.

gente o Gil surtou com. razão imagina espalhar uma coisa pra casa toda te acusando de algo que você não fez???? dá raiva mesmo e meus panos já estão aqui #BBB21 pic.twitter.com/1Ck6zZIkvB — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) February 20, 2021

Gilberto tentou tirar satisfação com Karol Conka, mas a sister desmentiu. O brother também se irritou com a cantora e disse: “Assuma o que você falou.Você disse que não foi o Arthur. Você muda as coisas. Tem outras pessoas aqui que também mudam as coisas”.

Depois da confusão, Karol Conka disse para Pocah que ela estava livre da indicação da líder, Sarah.

Compartilhem esse vídeo. Karol dizendo pra Pocah “Viu, o jogo virou não é mais você no paredão”. Aí o Gil | Gil surtou | Karol assuma | Gil e Karol #bbb21 pic.twitter.com/R6YIuuxsC8 — KAROL ASSUMA KOBRA (@KarolAssuma) February 20, 2021

BBB21 – Carla diz que Karol quem incentivou a confusão

Depois de ter se irritado e surtado, Carla pediu para conversar com Gilberto. A sister disse que a confusão começou por causa de Karol Conka. Segundo a atriz, a cantora chegou no quarto e chamou Arthur para falar de Gil no BBB21.

“Ela chegou pro Arthur falando de você. Ela ‘aí então eu vou chamar o Gil’. No que você entrou, ela ‘jogou [a bomba]’ e saiu”, disse Carla. Irritado, Gil afirmou que a rapper era “falsa, manipuladora do inferno”.

Carlinha sendo sensata e mostrando pro Gil a cobra que a Karol é, dizendo que desde cedo ela tenta armar essa confusão toda, infelizmente o gil caiu nessa fic criada por ele e espero que depois dessa conversa com a carla e fiuk ele abra os olhos mais ainda #bbb21 pic.twitter.com/bheVcDw0fT — tiaguin 🌵🕵🏼‍♀️🎓🦋🐺 (@tiagotuita) February 20, 2021

Fiuk fofoca e Gilberto descobre mentira de Arthur

No quarto do líder do BBB21, Fiuk revelou para Sarah que Arthur estava espalhando uma mentira sobre Gilberto. “Ele falou que você ia votar em mim antes, que era pra ter cuidado com você”, contou o filho de Fábio Jr.

Chocado com a informação, Gil negou que tenha falado em votar em Fiuk. “Eu posso afirmar que jamais ele votaria em você”. Fiuk continuou: “Ele falou que era pra ter cuidado com o Gil, que ele é falso”.

