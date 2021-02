BBB 21: o que Karol Conka perdeu ao entrar no BBB?

Depois de uma semana de BBB 21, o cenário mudou para Karol Conka. A cantora que entrou como uma das favoritas ao prêmio, acabou se envolvendo em diversas polêmicas e já colhe as consequências do lado de fora do reality. Perda de milhares de seguidores e até festival cancelando são alguns dos problemas que a curitibana tem enfrentado.

Conka perde 300 mil seguidores após entrar BBB 21

A expectativa de quem entra no BBB 21 é de ganhar fãs e ser querido pelo público, mas Karol Conka sofreu o efeito contrário. Ela perdeu 300 mil seguidores até o momento, e a artista está com 1,5 milhões de seguidores. Mas isso só aconteceu depois das polêmicas no programa. Começando por sua perseguição com Juliette.

Em uma conversa com os colegas de confinamento do BBB 21, a famosa chegou a reclamar do jeito de Juliette por ser de Paraíba. No papo, a curitibana deu a entender que é mais educada do que a sister por ser do Sul.

Mas a queda no número de fãs começou depois da perseguição de Conka com Lucas Penteado. A cantora foi criticada nas redes sociais por tratar mal o cantor e o excluir na casa.

GNT desiste de exibir programa de Conka

Por causa da polêmica com Lucas Penteado no BBB 21, a apresentadora do GNT perdeu espaço no canal. O programa em que apresenta com Marcela McGowan no Youtube, ‘Prazer, feminino’, seria exibido na televisão em fevereiro, mas a emissora decidiu cancelar a exibição segundo a coluna de Patrícia Kogut.

Karol deixou de comer perto do ator nesta segunda-feira (02), e disse que não queria nem olhar para Lucas. “Não desculpo, vai cagar. Vai à merd*, vai se fazer de louco lá para fora, pede para sair, já deu”, disse a cantora, enquanto estava na cozinha.

Além disso, no Jogo da Discórdia de ontem, a famosa debochou enquanto o brother falava e o chamou de “cancelador”. “Ele cancela a paciência da gente, a oportunidade, ele se cancela e faz o que a gente cancele a vontade de estar aqui”, afirmou a sister.

Foi criticada por famosos

Além do público, Karol Conká decepcionou alguns famosos também. Nesta segunda-feira (02), Jojo Todynho se pronunciou depois de um episódio no BBB 21, em que a cantora questionou sobre Deus para Lucas. A situação revoltou a campeã de A Fazenda 12.

“Mas toda a admiração que tinha por você, Karol acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos”, disse ela, nos Stories do Instagram.

jojo todynho falando sobre karol conká #bbb21 pic.twitter.com/73LxtAeWX3 — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

Ludmilla sugeriu um mutirão quando Karol for ao paredão. “A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa?”, disse ela.

Até mesmo Emicida, amigo de Conka, não escondeu sua decepção ao ver como a cantora estava no BBB 21. No Twitter o cantor escreveu: “meu Deus Karol”, e adicionou emojis tristes.

A atriz Ingrid Guimarães também deixou sua opinião nas redes sociais. “Quanto a Karol Conká não sei o que dizer. Não consegui nem acabar de ver os vídeos. Não trabalho bem com o quesito perversidade”, disse ela.