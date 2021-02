BBB 21: veja as tatuagens dos participantes

Os participantes do BBB 21, além de tretas, também gostam de tatuagens. Entre o elenco desta edição de ‘pipoca’ e ‘camarote’, mais da metade dos brothers tem tatuagem. Confira quais os desenhos e frases que estão na pele dos confinados da casa mais vigiada do Brasil!

Não é só de “fogo no parquinho” que os participantes do BBB21 gostam. Entre o elenco desta edição de ‘pipoca’ e ‘camarote’, mais da metade dos brothers tem tatuagem. Então, confira quais os desenhos e frases os confinados tatuaram.

Juliette – BBB 21

Juliette do time ‘pipoca’ do BBB 21, tem uma tatuagem delicada de rosas. O desenho fica na área da costela da advogada que ganhou o público em poucos dias de reality. No Instagram, a sister já tem mais de 3 milhões de seguidores.

Fiuk – BBB 21

Fiuk não economizou com as tatuagens pelo corpo. O filho de Fábio Júnior que entrou no BBB 21, tem várias, e as mais aparentes são dos braços, como flores, triângulos de vários tamanhos. Para deixar marcado seu amor pela música, ele tem uma nota sol desenhada perto do pulso. Já na barriga, o ator fez uma estrela de cinco pontas.

Pocah

A cantora de ‘Bandida’ tem a tatuagem como uma marca registrada. Pocah, assim como Fiuk, tem vários desenhos e escritas pelo corpo. Abaixo do pescoço, a sister do BBB 21, tem a frase “Dream, girl”. Já no ombro, ela tem uma nota de Sol, uma coruja, dentre outras.

Nego Di

Nego Di tem várias tatuagens, e algumas se destacam. O humorista do ‘camarote’ do BBB21 tem uma cruz na mão, notas musicais por todo o braço esquerdo. No ombro, ele tem uma imagem de Jesus.

Carla Diaz – BBB 21

A atriz Carla Diaz, que está no BBB 21, tem desenhado uma seta fina com um coração na ponta na parte inferior do braço.

Karol Conka

Karol Conka é dona de um visual marcante e reconhecida por isso, além da música e para completar, ela tem uma tatuagem de caveira mexicana na nuca.

Arthur

O professor de crossfit tem duas tatuagens no braço direito. Uma delas é o nome da mãe, Beatriz. Além disso, o brother do BBB21 tem uma frase na costela e uma escrita em outra língua.

Caio

Caio é fazendeiro e entrou no BBB 21 no time ‘pipoca’. Ele tem uma escrita na altura do peito com números romanos, além de uma cruz com leão dentro, na região da costela e uma frase longa no braço.

Arcrebiano

O brother tem o braço esquerdo coberto por várias tatuagens, e o direito livre, mas com um pássaro no ombro. No peitoral, ele tem um inseto e triângulos.

Projota – BBB 21

O rapper cobriu os braços com as frases “foco, força e fé” e “muita luz”, escrita com fonte do tipo grafite.

João Luiz

O professor de geografia do BBB 21, tem uma tatuagem no pulso com a frase “brigar bravamente por respeito”.

Sarah

Sarah tem uma frase com letras delicadas no braço direito. A consultora de marketing que entrou para o BBB 21, também tem uma pena no ombro esquerdo.

Rodolffo – BBB 21

O sertanejo tatuou um ‘r’ junto com outros desenhos que vão do ombro até metade do braço, ele também possuiu uma cruz no braço direito.