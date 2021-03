BBB 21: Veja qual será o tema da festa deste sábado (13/03)

Quem passou vontade de McDonalds na prova do líder que aconteceu no dia 4 de fevereiro, terá que se preparar para a festa deste sábado (13/03) do BBB 21. Isso porque o diretor do programa, Boninho, confirmou nas redes sociais que o evento será patrocinado pela rede de fast food.

“Prepara o delivery a ajeita o sofá! Hoje a festa vai dar fome de mequi”, escreveu Boninho em seu Twitter. O diretor do reality, que geralmente dá spoilers nas redes sociais, também afirmou que dessa vez não terá show de artistas, mas sim “balada”. Ele também pediu para que os internautas sugerissem as músicas que vão tocar na festa.

Os internautas receberam bem a notícia, mas brincaram dizendo que a festa vai dar fome. “Imagina ESSA FESTAAAA? Que fome senhooor! Quero Mac na minha casa, duvido eles me mandarem lanche de graça! Meu VR acabou, nunca te pedi nada, vai”, escreveu uma internauta. (sic)

“Poxa e eu vou ficar aqui só passando vontade”, brincou outra internauta em resposta ao tuíte de Boninho. Confira abaixo:

O resultado do patrocínio da rede de fast food no BBB 21 tem sido positiva. De acordo com o site B9, após a prova do líder bancada pela marca, a busca por McDonalds no Google se tornou grande. A prova que teve duração de 6 horas, mais ou menos o que a festa vai durar neste sábado, e teve grande êxito.

A próxima festa do programa, depois dessa de sábado, será a do líder, em que o tema é escolhido pelo vencedor da prova do líder. Desta vez, Fiuk quem dita as regras de como será a decoração e portanto o tema da celebração. O DCI informou que a escolha inicial de Fiuk era Malhação, mas a produção do reality o convenceu da festa ser baseada no tema de corrida de carros, drift.

BBB 21 – Como será formado o paredão da semana?

A formação de paredão vai funcionar da seguinte maneira: Projota, vencedor da prova do anjo, vai poder imunizar um participante com o colar de imunidade. Carla Diaz, que venceu o paredão falso, poderá interromper a cerimônia e vetar a decisão do anjo do BBB 21. O líder, Fiuk, deve indicar um brother ou sister ao paredão com o voto de minerva. Após isso, a casa vai votar no confessionário e os três mais bem votados vão à berlinda. Todos os indicados ao paredão, exceto a escolha do líder Fiuk, participarão de uma prova bate e volta. Quem vencer se livrará da votação do público e do risco de ser eliminado do BBB.

Leia também:

Acompanhe o BBB21 no jornal DCI.