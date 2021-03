BBB21: Carla e Arthur movimentam edredom na madrugada

Na madrugada de sábado (13/03/2021) no BBB21, Carla e Arthur movimentaram o edredom no quarto colorido do reality show da Globo.

O casal estava deitado em uma cama improvisada no chão e movimentou os lençóis por pouco tempo, e logo caíram no sono. A pegação foi parar no Twitter e muitos internautas comentaram a noite quente dos brothers. O movimento, no entanto, dividiu opiniões e até Karol Conká foi relembrada pelo público.

EITAAAA! Tirem as crianças da sala! Tá rolando edredom entre Arthur e Carla nesse exato momento! 🙈#BBB21 pic.twitter.com/reZPgJFvkP — PSA no modo #BBB21 🌵 (@primeiraesetima) March 13, 2021

Menino do céu , eu fiquei passada com a cena hot do Arthur e Carla! Mexe , mexe, com as mãos 🎶 — Luanagalvaooo (@luanagalvaooo) March 13, 2021

Gente, a Carla real tá com o espírito da Karol no corpo. Agora tá no edredom com o Arthur. Meu Deus meus olhos SANGRAM #bbb21 — BBB 21 VIBES (@bbb21vibes) March 13, 2021

MEU DEUS O ARTHUR E A CARLA — ؘ (@roseskcce) March 13, 2021

Carla tem ciúmes de Arthur no BBB21

Antes de Carla e Arthur irem para o edredom, a atriz conversava com Camilla de Lucas e João Luiz quando questionou os amigos: “Eu estou viajando ou a Sarah deu em cima do Arthur?”.

Embora os amigos tenham negado a informação, Carla Diaz insistiu: “Eu estou falando bem sério. Eu senti isso”, afirmou a confinado do BBB21.

Camilla, mais uma vez, declinou sobre a ideia da colega. João então perguntou se Carla viu algo durante a estadia no quarto secreto. Segundo a atriz, a suspeita começou depois da última festa do líder, na quarta-feira. “Eu estou falando pelo o que eu vi. Aí eu falei assim ‘será que estou entendendo errado?’. É que eu sou muito lenta às vezes. Mas eu vi isso”, justificou.

A postura de Carla logo foi comparada a Karol Conká, que teve ciúmes da atriz com Arcrebiano – e causou a maior confusão na casa. A rapper beijou Arcrebiano e depois discutiu com loira, acreditando que a atriz teria dado em cima do rapaz.

Em tom de humor, a web não perdoou a semelhança das situações no BBB21:

Sarah deu em cima do Arthur.

Foi descascar banana debaixo do edredom.

Carla foi trocada no quarto secreto pela Karol Conká e a gente???

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡#BBB21 pic.twitter.com/i7UJuNU8Rc — Tiete da Juliette 🌵🌵🌵 (@TalitaTaindeLi1) March 13, 2021

