BBB 21: veja que horas começa o programa nesta terça-feira, 9/2

Todos os dias no BBB 21 o público sente uma emoção diferente, e ‘fogo no parquinho’ é o que não falta entre os brothers. No programa comandado por Tiago Leifert e tem Boninho como diretor, os brothers ficam com os ânimos à flor da pele a cada semana.

O que tem no programa de hoje (9) no BBB 21?

Assim como todas as terças, hoje, um dos brothers vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Arcrebiano, Juliette e Gilberto estão no paredão e um deles pode dar adeus ao prêmio de R$1,5 milhões.

Para começar a atração vai mostrar o dia dos brothers e também o Jogo da Discórdia de ontem. Antes de anunciar o resultado do paredão, o público vai poder relembrar como foi feita a formação da berlinda. Até que por fim, um dos três vai ter que pegar as malas e se despedir dos dezessete restantes na casa.

Que horas começa o BBB 21 hoje (9)?

O BBB 21 começa às 22h45, logo após A Força do Querer. Inclusive, um dos participantes do programa, Fiuk, está no ar na reprise da novela das nove. O reality show da Globo contou com a direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho. A atração pode ter alterações no horário.

Segundo o site oficial da Globo, esse horário alterna entre 22h20 e 22h45. Aos domingos o programa começa após o programa Fantástico. Já de segunda a sexta, o reality sempre começa depois de A Força do Querer.

Segundo paredão do BBB 21

O segundo paredão do BBB21 começou com o Big Fone definindo o destino dos brothers ao tocar três vezes. Para começar, Arcrebiano atendeu e colocou Thaís no paredão e deu imunidade para Juliette.

Já no domingo, Gilberto foi quem atendeu e colocou Karol Conka no paredão e imunizou a amiga, Sarah. Por fim, no último toque, Thais se salvou pegando a imunidade para ela, e deixou Karol e colocou Juliette no paredão.

A casa votou em Arcrebiano e o líder, Arthur, colocou Gilberto na pior. Karol Conka venceu a prova Bate Volta, e o paredão ficou entre os três restantes.

Como foi o Jogo da Discórdia?

No segundo Jogo da Discórdia do BBB 21 os brothers estavam afiados. A dinâmica desta segunda-feira (08), eles teriam que definir quem eram os ‘influenciadores’ e ‘influenciáveis’ da casa.

Como havia prometido, Gilberto rasgou o verbo para falar o que estava ‘entalado’. Em sua fala, ele definiu Karol Conká, Projota e Nego Di como os influenciadores na casa. “Eles ditam com quem você pode falar, com quem você não pode falar. Sabe porque estou no paredão? Eu conversei com Lucas, dei uma oportunidade, eu senti uma verdade. Se eu seguisse o bonde….”, afirmou.

Por fim, o economista ironizou: “Quando chegar lá no céu não vai ter Deus pra julgar não. Vai ter esses três”.

🚨 JOGO DA DISCÓRDIA, A THREAD 🚨 #bbb21 1 – Gilberto comendo o cu do gabinete do ódio mas mais especificamente de Karol Conká pic.twitter.com/8qgydk7M3u — bicha pqp o Brasil tá lascado (piiiiii) (@rauphaella) February 9, 2021

Não apenas Gilberto, como Juliette colocou Karol como influenciadora. “A primeira vez que me desentendi com a Karol eu tinha metade da aprovação da casa, já no outro dia já não tinha quase nada [no queridômetro]”, avaliou.

Já Conka colocou ela, Nego Di, Projota, Carla Diaz e Sarah como influenciadores do BBB 21. Para a sister, Gilberto e Arcrebiano eram os influenciáveis.