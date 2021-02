BBB21: jogo da discórdia elege ‘trio do mal’ e divide a casa

O segundo jogo da discórdia do BBB21 movimentou a casa mais vigiada do Brasil na noite desta segunda-feira (8). Isso porque, os brothers e sisters tiveram que apontar pessoas influenciadoras e influenciáveis. Gilberto foi um dos destaques da dinâmica. O economista não economizou nas críticas a Karol Conká e a comparou uma ‘ditadora de regras’.

Como foi o jogo da discórdia do BBB21?

Durante o jogo da discórdia os participantes apontaram pessoas com perfil de influciadores e influenciáveis. Gilberto definiu Karol Conká, Projota e Nego Di como pessoas que influenciam outras dentro da casa do BBB21. “Eles ditam com quem você pode falar, com quem você não pode falar. Sabe porque estou no paredão? Eu conversei com Lucas, dei uma oportunidade, eu senti uma verdade. Se eu seguisse o bonde….”

Gilberto ainda ironizou o trio de artistas comparando suas atitudes com o julgamento final. “Quando chegar lá no céu não vai ter Deus pra julgar não. Vai ter esses três”.

Já Juliette manteve a linha de Gilberto e classificou Karol e Nego Di como influenciadores no BBB21. “A primeira vez que me desentendi com a Karol eu tinha metade da aprovação da casa, já no outro dia já não tinha quase nada [no queridômetro]”.

Arcrebiano definiu Karol, com quem teve um envolvimento amoroso na casa, como influenciadora. O educador físico também escolheu Projota e Nego Di. O participante do BBB21 falou sobre a fofoca inventada pela rapper de que Carla Diaz teria dado em cima dele. “Ela criou uma coisa na cabeça dela”.

Veja como a casa jogou o jogo da discórdia

Gilberto – Quem é influenciável? Thaís, Arthur, Lumena

Quem é influenciador? Karol Conká, Projota e Nego Di

Juliette – Quem é influenciável? Lumena, Arcrebiano e Fiuk

Quem é influenciador? Karol Conká, Nego Di e Carla Diaz

Arcrebiano – Quem é influenciável? Carla Diaz, Lumena, Camilla de Lucas, Pocah, Arthur e Juliette

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká e Projota

Karol Conká – Quem é influenciável? Arcrebiano e Gilberto

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká, Projota, Carla Diaz e Sarah

Arthur – Quem é influenciável? Arcrebiano e Juliette

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká, Projota, Gilberto, Carla Diaz e Arthur

Sarah – Quem é influenciável? Arthur e Pocah

Quem é influenciador? Karol Conká e Nego Di

Projota – Quem é influenciável? Não escolheu ninguém

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká e Projota

Carla Diaz – Quem é influenciável? Carla Diaz

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká e Projota

BBB21: Nego Di – Quem é influenciável? Gilberto e Sarah

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká e Projota

João Luiz – Quem é influenciável? Arthur e Arcrebiano

Quem é influenciador? Projota e Nego Di

Lumena – Quem é influenciável? Lumena, Viih Tube, Sarah e Thaís

Quem é influenciador? Karol Conká e Carla Diaz

Rodolffo – Quem é influenciável? Não escolheu ninguém diretamente

Quem é influenciador? Rodolffo

Viih Tube – Quem é influenciável? Arcrebiano

Quem é influenciador? Lumena, Karol Conká, Projota, Nego Di, Camilla de Lucas, Sarah, Carla Diaz e Juliette

BBB21: Camilla de Lucas – Quem é influenciável? Arthur

Quem é influenciador? Projota, Nego Di e Camilla de Lucas

Fiuk – Quem é influenciável? Arcrebiano

Quem é influenciador? Projota, Nego Di e Karol Conká

Caio – Quem é influenciável? Juliette

Quem é influenciador? Projota, Nego Di, Karol Conká, Fiuk, Lumena, Rodolffo e Carla Diaz

BBB21: Thaís – Quem é influenciável? Arcrebiano e Thaís

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká, Sarah e Rodolffo

Pocah – Quem é influenciável? Arcrebiano

Quem é influenciador? Nego Di, Karol Conká, Projota e Pocah