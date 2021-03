BBB Itália: brasileira Dayane Mello é eliminada

Foi ao ar na Itália na noite desta segunda-feira (1/3) a grande final do Grande Fratello Vip, versão italiana do Big Brother Brasil. Dayane Mello, brasileira favorita ao prêmio de 100 mil euros (mais de R$ 600 mil na cotação atual) disputou o prêmio final do reality show de confinamento, mas acabou sendo eliminada no último episódio da edição do BBB Itália.

Dayane Mello eliminada do Grande Fratello Vip

Dayane Mello disputou o primeiro televoto (o famoso paredão aqui no Brasil) da grande final contra Pierpaolo, mas acabou sendo eliminada pelo público e teve que deixar a casa mais vigiada da Itália de forma imediata. O televoto teve início por volta das 18h e foi encerrado às 19h40 horário de Brasília.

A produção do Grande Fratello, o BBB Itália, não divulgou para o público a porcentagem com que a brasileira foi eliminada do reality show. Agora, um novo televoto será aberto em que outros dois finalistas Stefania e Tommaso disputam uma vaga no último televoto que vai definir o vencedor da temporada.

Repercussão – BBB Itália

A eliminação de Dayane Mello da grande final do Grande Fratello, o BBB Itália, não caiu bem para o público brasileiro, que já vinha travando uma ‘guerra’ contra os italianos. Apesar de ser reprovada por uma parcela significativa do público italiano, Mello conseguiu se tornar uma das 4 finalistas da edição graças ao apoio dos brasileiros que fizeram questão de votar nos televotos e bater de frente com os italianos.

A edição histórica do Grande Fratello passou a ser assistida por dois países que lutaram por seus respectivos favoritos. Dayanne, pelo Brasil e Tommaso, pelo público italiano.

Após a eliminação da brasileira do reality show italiano, o público demonstrou revolta e acusou a direção do Grande Fratello de manipulação.

Alguns fãs afirmaram nas redes sociais que não estavam conseguindo votar para fazer a brasileira chegar ao último televoto da edição. Foi alegado erro ao clicar no botão que validava o voto na participante.

Por outro lado, a direção do Grande Fratello não se pronunciou sobre as acusações de manipulação e confirmou a eliminação de Daynne Mello. Com isso, a sister volta pra casa após uma passagem marcante pelo reality show italiano em que foi vítima de xenofobia e sofreu ataques machistas.

O vencedor do Grande Fratello, o BBB Itália, será conhecido por volta das 22h horário de Brasília.