Paredão BBB 21: Arthur, Projota e Lumena; saiba como votar

Arthur, Lumena e Projota estão no paredão da semana do BBB21. A berlinda foi formada na noite deste domingo (28) em edição ao vivo exibida pela Globo e apresentada por Tiago Leifert. A quinta eliminação da vigésima primeira temporada do reality show de confinamento está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (2). Veja como foi formado o paredão BBB 21.

Como foi formado o paredão BBB 21?

A edição ao vivo do BBB21 deste domingo já começou com mais da metade do paredão formado. Isso porque, no dia anterior Carla Diaz atendeu ao Big Fone e teve que indicar três pessoas à berlinda. Na ocasião, a intérprete de Carine de A Força do Querer emparedou Lumena, Rodolffo e Fiuk.

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, fez contato com os brothers e sisters e liberou Pocah e Projota do Castigo do Monstro em que eles tinham que usar fantasia de frango assado e brócolis, respectivamente, e dançar dentro de uma marmita gigante. Logo em seguida, Caio foi comunicado oficialmente de que o anjo da semana é autoimune, ou seja, ele não poderia ser votado.

Primeiramente, o líder João indicou Projota. Logo depois, a casa votou no confessionário e emparedou Arthur com 6 votos. Por fim, o indicado do líder teve que salvar uma das três indicações do Big Fone do paredão. Fiuk foi o escolhido do rapper, por tanto não participa da votação do público.

Os participantes foram informados sobre a prova bate e volta. Todos os emparedados participaram exceto Projota, que foi a indicação do líder da semana. Na prova de sorte, os participantes escolhiam um pirulito e quem encontrasse o da sorte (número 1) se livrava do paredão. Rodolffo conseguiu o feito.

Quem votou em quem?

Camilla de Lucas votou em Arthur

Juliette votou em Arthur

Lumena votou em Arthur

Thaís votou em Arthur

Pocah votou em Sarah

Carla Diaz votou em Gilberto

Arthur votou em Thaís

Viih Tube votou em Arthur

Fiuk votou em Arthur

Caio votou em Camilla de Lucas

Gilberto votou em Pocah

Rodolffo votou em Carla Diaz

Projota votou em Thaís

Sarah votou em Pocah

Gshow BBB 2021 votar

Para votar nos paredões do Big Brother Brasil é preciso seguir alguns passos. Visando a segurança de suas votações, a Globo passou a exigir que o usuário esteja logado com uma conta no site oficial do BBB21 no Gshow. O cadastro precisa ser feito apenas uma vez e vale para toda temporada do reality show. Um e-mail de confirmação será enviado para validar o cadastro que confere direito de participar das votações da atração.

Faça o login do e-mail e senha usados ao cadastrar sua conta no Gshow BBB 2021 votar,

Selecione a opção que deseja eliminar do BBB21

Clique na validação de Captcha

Clique em votar em seguida

A Globo destaca na página oficial do BBB21 no Gshow que é preciso ter uma boa conexão com a internet para que o voto seja validado. De acordo com a emissora, é permitido votar nos paredões do Big Brother Brasil a partir dos 8 anos de idade e que menores até 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o acesso à conta.