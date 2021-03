BBB21: Após virar piada na web, mãe de Thais defende a sister

Thais virou piada na web após sua participação no jogo da discórdia do BBB21, realizado na noite de segunda-feira (1º). Ao ser chamada pelo apresentador Tiago Leifert para escolher plaquinhas para os colegas de confinamento, a dentista se enrolou e deixou o público sem entender nada. Hoje, a mãe de Thais saiu em defesa da filha nas redes sociais. Confira abaixo o post da matriarca e o tudo o que aconteceu com a sister ontem.

O que a mãe de Thais disse?

“Para quem assiste ao pay per view fica muito claro que a Thaís tem opiniões formadas e que ela sabe muito bem se posicionar. Ela não tem culpa das pessoas assistirem só o ao vivo e a julgarem por uma situação isolada. É completamente normal uma pessoa ficar nervosa para falar no ao vivo, para milhões de pessoas e com um apresentador te pressionando. Tenho certeza que a maioria de vocês também ficaria assim. Thaís foi escolhida por um motivo para estar ali, ela agrega muito ao jogo e não julguem, principalmente, se vocês não conseguiriam ficar no lugar dela”, diz um dos posts repostados por Elismar Faria, mãe da dentista.

Em outra publicação, Faria postou prints de tweets que repudiavam as críticas feitas à participante com a hashtag #queriaseressaplanta.

Quem é a mãe de Thais do BBB21?

Elismar Faria mora em Luziânia, Goiás. Além de Thais, ela tem outra filha, Isabela, que também é dentista.

No Instagram, a matriarca costuma compartilhar cliques com a família e demonstrar sua fé com posts religiosos. No mês passado, Elis recebeu um buquê de flores da mãe de Fiuk, a artista plástica Cristina Karthalian. Fiuk e Thais trocaram beijos em uma festa do BBB21, mas o romance ainda não engatou.

Em sua apresentação para o BBB21, Thais conta que voltou a morar com os pais após se formar em Odontologia. A dentista morou sozinha em Brasília (DF) para cursar a graduação. ““Engordei 4 quilos com a comida da mamãe. Tive que voltar a dar satisfação, os estresses que não tinha mais. Quando eu chegava no final de semana, era só saudade. Agora, com a convivência, minha mãe gosta de mandar em mim e eu não gosto”, disse a sister.

O que a Thais disse no jogo da discórdia?

A goiana movimentou a internet com suas falas desconexas no jogo da discórdia de ontem. Ao escolher as plaquinhas de ‘fraco’ para Arthur e ‘turista’ para Rodolffo, ela demonstrou muito nervosismo e dificuldade para se expressar. Até o apresentador Tiago Leifert não entendeu as justificativas escolhidas pela sister.

JOGO DA DISCÓRDIA – CARDS – THAÍS Fraco: Arthur#BBB21 KJJK planta demais mds pic.twitter.com/vubnTICqoG — samuk (@sanches_samueel) March 2, 2021

Famosos como Marília Mendonça, Neymar, Kevinho e Fernanda Paes Leme também comentaram o ocorrido nas redes.

eu amo q a thaís e o rodolffo falam no mesmo idioma no jogo da discórdia: nada com nada kkkkkkkkkkkkk — marilia esta otimista (@MariliaMReal) March 2, 2021

Thaís no BBB seria um rolê aleatório ? — Neymar Jr (@neymarjr) March 2, 2021

Tadinha da Thais ela sabe o que quer falar porém não consegue se expressar direito e colocar pra fora — Kevinho (@kevinho) March 2, 2021

Curioso que entre tanta gente que se inscreve no programa selecionarem a Thais. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 2, 2021