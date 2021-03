BBB21: Boninho se arrependeu de selecionar Thaís? Veja o que ele disse

Após um jogo da discórdia lotado de acusações e brigas, nesta segunda-feira (1), Thaís foi um dos destaques da noite por não conseguir expressar suas opiniões durante a dinâmica. A sister ficou perdida com as ideias e teve dificuldade para explicar sua justificativa sobre as plaquinhas que escolheu para os colegas do BBB21.

Nas redes sociais a dentista virou meme e gerou debates sobre sua participação no reality show. Em uma publicação de Boninho no Instagram, o chefão do reality show foi questionado sobre a goiana ter sido uma das escolhas para o elenco do BBB21.

Boninho sobre Thaís no BBB21

Em uma postagem do diretor da Globo na rede social, diversos comentários sobre a participação de Thaís no reality show e a forma que a dentista se expressa no programa surgiram.

Um dos comentários que ficou em destaque na publicação foi o que ganhou resposta do próprio Boninho, que foi questionado por uma fã do programa: “Boninho, eu queria muito entender que critério você usou para selecionar a Thaís. O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer, porque mano do céu, a menina não consegue formular uma frase e acabar. Que agonia”. “Estou me perguntando”, respondeu o chefão do BBB21.

Leia também: Thais tem dificuldade para se expressar em jogo da discórdia

- PUBLICIDADE -

Thaís no raio-x

Na manhã desta terça (2), Thaís falou sobre o jogo da discórdia durante o raio-x. “O meu ADM, meu primo, deve estar querendo me matar, porque no ao vivo eu não sei o que acontece comigo. No ao vivo de domingo não é assim não, mas no ao vivo de segunda-feira… Espero que vocês estejam vendo tudo, minhas ideias, sempre que eu posso estou falando minhas ideias, minha visão e é isso. Quero que vocês observem tudo e é isso. Na próxima estou prometendo que eu vou conseguir falar direitinho. sei que é pouco tempo, mas vou passar mais visão, não consegui passar ontem”, disse a sister do BBB21.

A conta oficial da participante do BBB21 publicou o vídeo do depoimento matinal da dentista e escreveu: “o primo ADM só queria te dar um abraço e dizer o quanto está orgulhoso e feliz com sua trajetória e de ver você desafiando todas suas limitações”.

Veja também:

Lumena discute com Fiuk em madrugada pós jogo da discórdia

- PUBLICIDADE -

BBB21: veja que horas começa o paredão hoje, terça (2/3)

Porcentagem paredão: parcial indica 5º eliminado