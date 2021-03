BBB21: Arthur diz estar arrependido por declarações a Carla

Depois de uma madrugada intensa no BBB21, marcada por polêmicas, Arthur confessou neste domingo que está arrependido. Durante a festa de ontem, o crossfiteiro se declarou para Carla Diaz e protagonizou cenas que dividiram opiniões na web.

Em conversa com Pocah, no Quarto Colorido do BBB21, o brother contou que pediu a Gilberto para ser indicado ao paredão. Em seguida, o brother explicou que os dias de confinamento estavam difíceis por causa da relação mal resolvida com a ex-chiquititas.

“Eu quero paz para a minha cabeça. Não ligo de ser Monstro, não ligo de ir para o Paredão. Agora, eu ligo sim para essas paradas que estão acontecendo. Estão me deixando mal. Acordei ‘benzão’ achando que a parada ia ser de boa. E ontem eu passei por cima de coisa minha para poder falar o que eu falei. E confesso que hoje eu me arrependo de cada palavra do que eu falei para ela”, revelou.

“Acho que vocês estão machucados demais. Não é impossível de vocês darem certo, vocês se gostam”, opina Pocah no BBB21.

Acusação de assédio e pedido de expulsão; veja como foi a festa

Pedido de expulsão de Arthur do BBB21

Durante a Festa Samsung do BBB21 ontem, Arthur foi atrás Carla Diaz após dias de desentendimento e abriu o coração. O instrutor assumiu ter ciúmes da atriz: “Eu fiquei com ciúme com o lance do Fiuk, de estar muito próxima dele e o cara querer me ver fora daqui. Fiquei cego com toda a situação”.

Arthur continuou se declarando. “Hoje o sentimento que eu tenho, acho que o termo certo é que eu estou apaixonado. Eu não queria”.

Depois disso, muitos espectadores ficaram indignados ao assistirem Carla Diaz ser fortemente segurada por Arthur, que tentou beijá-la enquanto ela se esquivava durante conversa na sala. No Twitter, os seguidores ‘subiram’ a hashtag “Arthur Expulso” e “Não é Não” por causa do comportamento violento do crossfiteiro no BBB21.