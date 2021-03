BBB21: acusação de assédio e pedido de expulsão; veja como foi a festa

Mais uma festa para a conta do BBB21! Na noite de sábado (20), Tiago Leifert deu início a Festa Samsung e liberou a comemoração para os brothers. Depois de dois shows animados, a festa seguiu por toda a madrugada de domingo (21), teve DR, acusação na web, reclamação de participante e até pedido de expulsão. Confira o que rolou:

A festança foi aberta com um super show, os convidados da noite foram Gloria Groove e Léo Santana. Além de seus hits, Léo também cantou “Apaixonadinha” de Marília Mendonça, o que levou os ânimos da casa a loucura. A entrada de Glória foi cheia de gritos e impressionou muita gente, como João, que é fã declarado.

Arthur e Carla Diaz tiveram DR

O vai e vem da atriz com o crossfiteiro no BBB21 ainda não acabou. A dupla voltou a conversar sobre o relacionamento e o brother disse estar apaixonado por Carla. Durante o papo, o capixaba revelou ter ciúmes da atriz com Fiuk e justificou suas atitudes como consequências não só do ciúmes, mas também por ter dificuldade de revelar seus sentimentos.

A dupla continuou uma DR longa, mas acabou em beijos. Na sala do confinamento, Carla Diaz e Arthur estavam próximos, conversando, quando o brother começou a beijar a sister do BBB21. Sem se afastar do crossfiteiro, Carla disse: “que ódio de você, te odeio”. “Eu não te odeio nem um pouco”, respondeu Arthur.

Depois do beijo, Carla conversou com Thaís sobre o assunto. “O que ele falou hoje era tudo que eu queria ouvir há um tempinho atrás”, contou a atriz. “Mas você acha que já é tarde?”, perguntou a dentista. “Não sei, a pessoa não olhava na minha cara há dias, aí agora acha que falando que está apaixonado eu vou fazer: ‘ah, então me dá um beijo’. Não é assim, não vou ser tratada assim aqui. Se ele faz isso com as meninas lá fora, comigo ele não vai fazer”, avaliou a sister do BBB21.

Web acusou Arthur e pediu expulsão do BBB21

Durante a longa DR de Arthur e Carla Diaz, o crossfiteiro segurou o braço da atriz para beijá-la, na internet muita gente se revoltou com o momento. Alguns consideraram a atitude de Arthur abusiva e assediadora, já que a sister chegou a desviar o rosto do beijo do brother do BBB21.

As hashtags #ArthurExpulso e #ArthurMachista foram criadas no Twitter e foram parar nos trends topics [assuntos mais comentados] da rede social. A produção do BBB21 não se pronunciou sobre a acusação.

Se você concorda que o Arthur deveria ser EXPULSO pelo assédio com a Carla, CURTA ESTE TWEET. #ArthurExpulso #bbb21 #ForaArthur pic.twitter.com/aWuDJFr0l2 — Yan 🌵 (@yankisner) March 21, 2021

O tipo d macho escroto q toda mulher tem q observar e ficar longe, vários exemplos d agressividade fisica e mental ainda q de forma tímida por estar na frente das cameras, tratou Carla mal atoa, depois inventou q era ciúmes se nao tivesse cameras o que ele faria? #ArthurExpulso pic.twitter.com/G5zWFeWt66 — Julietto 🌵 (@Chavosodopop) March 21, 2021

É, se fosse o BBB Portugal, o paredão da semana estava cancelado, pois já haveria um eliminado, Arthur!

Mas, acho que vão passar pano! #NãoÉNão #ArthurExpulso #BBB21 @bbb pic.twitter.com/iruvbO24Tp — Ana Size – Save Wynonna Earp (@anasizenando) March 21, 2021

O arthur assediou a carla.. Ele tentou beijar ela a força. Não é não. #ArthurExpulso pic.twitter.com/XYXwLYwjWY — Djow Snow ⚡ (@Djowvitor) March 21, 2021

Fiuk reclamou de Rodolffo

O filho de Fábio Jr. ficou irritado com uma atitude do cantor sertanejo. O ator disse para Gilberto que recebeu uma piada de Rodolffo por usar um vestido na festa. “Rodolffo fez um comentário hoje de novo que eu fiquei chateado. Você estava no quarto?”, questionou o cantor. “Sim, é complicado”, respondeu o brother do BBB21.

“O que você achou do comentário? Eu viajei ou não?”, perguntou Fiuk. “Não , assim não quero falar para não ficar muito feio para ele, porque sei que ele não fala na maldade, mas tem coisa que…”, disse Gilberto, que completou revelando para Fiuk que após ele deixar o quarto, Rodolffo fez outro comentário sobre o look do brother para a festa do BBB21. Gilberto também disse ele e Sarah alertaram o sertanejo sobre os comentários.

