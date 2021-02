BBB21: Arthur ou Projota? Saiba como será a escolha do líder

Arthur e Projota foram os vencedores da prova do líder no BBB21, que terminou no final da madrugada desta sexta-feira (05). A disputa acirrada no programa foi entre duplas, e os dois levaram a melhor. Mas qual deles será o líder da semana? Entenda!

Quem vai ser o segundo líder no BBB21?

A dupla de número 1, Arthur e Projota, conseguiram vencer a disputada prova do líder no BBB21. Eles foram os últimos a permanecer na pista de provas e desbancaram as demais duplas. Apesar da vitória dos dois, apenas um poderá ficar com a liderança. Ou seja: eles vão ter que entrar em um acordo de quem deve ser o líder e o outro ficará com um prêmio especial.

Quais as vantagens do líder? Todos os que conquistam esse cargo ganham o poder de indicar algum dos colegas direto para o paredão. Mas além disso, eles tem um quarto único com algumas mordomias, e claro, ficam na cozinha Vip por uma semana. A imunidade também é um dos benefícios do ‘poderoso’. Em alguns casos, se a prova vale algum prêmio, ele pode levar para casa um carro ou algum valor em dinheiro, como já conheceram outras vezes no programa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Curiosamente, Nego Di venceu a última prova em que se tornou líder junto com Lucas Penteado, seu veto nesta prova. Inclusive o ator se sentiu traído pelo colega e agora, planeja se vingar no jogo.

Na decisão da semana passada, Lucas optou em ficar com o prêmio de R$10 mil e o humorista com a liderança do BBB21.

Projota e Arthur conversam sobre a liderança

Depois da vitória, os dois conversaram para decidir quem deveria ter a imunidade, e por isso não correria o risco de ser indicado ao paredão do BBB21. “Vou te falar o que eu penso. A gente quer ganhar a Prova do Líder sempre. A gente ganhou duas vezes. Se você ficar com o Líder agora, a gente ganhar a próxima… Eu vou ficar com o Líder e você acha que vai passar perigo agora ou na próxima?”, perguntou o cantor. Mas para o rapper, o instrutor de crossfit não corre perigo de ser indicado à berlinda neste momento do jogo.

Como foi a prova do líder do BBB21?

Os brothers tiveram mais uma prova para definir o segundo líder da semana, no BBB21. Mas nem todos participaram, já que Lucas Penteado foi vetado de participar por Nego Di, então líder da casa. Sendo assim, foram formadas 9 duplas e eles competiram em uma prova de resistência e agilidade.

Na prova, os brothers precisaram montar um pedido de drive-thru do McDonalds e se revezaram a cada rodada. Em cada uma das etapas os pedidos mudavam e os jogadores poderiam se confundir. Karol Conka e Arcrebiano foram os primeiros a sair do jogo.

O próximo paredão do BBB21 acontecerá neste domingo (7), enquanto a prova do Anjo será neste sábado (6). Para colocar ‘fogo no parquinho’, o Big Fone tocará três vezes na casa: uma nesta sexta-feira (05), durante o programa que começa às 22:30 na Globo, a segunda vez às 10h no domingo e por último, às 18h no mesmo dia.