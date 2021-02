BBB21: Projota se recusa a acordar Lucas e brother é punido

Projota não acordou Lucas para o ‘raio-x’ do BBB21 nesta quinta-feira (04), e por isso, o participante sofreu uma punição gravíssima. Como consequência, o ator perdeu 500 estalecas – moeda da casa. Na web, o cantor foi criticado pela atitude.

Projota se nega a acordar Lucas no BBB21

Enquanto estava na cozinha do BBB21, o rapper disse que acreditava que todos já haviam participado do ‘raio-x’, onde cada um dá seu depoimento diário e distribui emojis no queridômetro.

Quando Thaís perguntou se Lucas havia feito o momento obrigatório da casa, o cantor afirmou que não iria avisar o colega. “Eu que não vou lá [chamar ele]’”.

Quem também quase perdeu a hora para fazer o raio-x foi Sarah e Rodolffo, os dois dormiram até tarde. Porém, faltando alguns segundos para encerrar, eles conseguiram cumprir com a obrigação diária.

Mais tarde, em conversa com Lumena, Projota, que teve uma conversa emocionante com Lucas na semana passada, disse que queria o brother eliminado do BBB1.

“Deixa ele se ferrar sozinho, não vai junto. Agora ele vai acordar todo na humildade, com aqueles papinhos dele… Eu estou convivendo, mas o Brasil tem que estar comigo nessa. Estou acreditando muito, estou apostando todas as minhas fichas que o Brasil vai dar esse livramento para nós…”, afirmou Projota.

projota recusando acordar o lucas pra fazer o raio-x e com isso ele perdeu 500 estalecas #BBB21 pic.twitter.com/IfaZ3fLCYT — matheus (@whomath) February 4, 2021

Esposa se Porjota defende o cantor após críticas no BBB21

No Twitter, a esposa de Projota, Tamy Contro defendeu o rapper no BBB21. “Lucas é uma bomba relógio após beber. Ontem tomou mil punições por beber e importunar o pessoal, falar o que não deve. Aí hoje o Projota não quis dar um toque nele para ele cumprir com as próprias obrigações e já começou o ‘nossa o que custava’. Ah, fala sério”, disparou ela.

Tamy acrescentou: “Não custa nada também o Lucas ter mais noção, a filha do Projota tá aqui fora gente, é só dela que ele tem que cuidar, Lucas já é muito grandinho e tem que ter responsabilidade com as atitudes que tem (tanto na hora de beber como após beber), eu hein…”.

Ela também disse como enxerga o jogo no BBB21. “Por que ele tem que ser um poço de amor com quem não faz bem para ele sabe? Ele acordou quem não faz mal para ele. A bebida que fez o Lucas não acordar hoje e que faz ele ser difícil com a casa. Quem sabe agora com a punição então ele pare de beber tanto e aí sim pode ter harmonia lá”, disse também.

Lucas é uma bomba relógio após beber. Ontem tomou mil punições por beber e importunar o pessoal, falar o que não deve… aí hoje o Projota não quis dar um toque nele pra ele cumprir com as próprias obrigações e já começou o “nossa o que custava” ah fala sério 🙄 — Tamy Contro 🎧 (@tamycontro) February 4, 2021

Web critica Projota pra não acordar Lucas

Após o vídeo em que Projota se nega a acordar Lucas começou a circular pela web, vários internautas criticaram o cantor. Muitos alegaram que “não custava” o rapper avisar o participante para evitar a perda de estalecas, e inclusive os dois estão no Vip até hoje, já que nesta quinta-feira (04), eles terão mais uma prova do líder.