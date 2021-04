BBB21: Arthur se revolta com Carla e promete tirar satisfação

Após Fiuk declarar durante o jogo da discórdia que Carla Diaz o procurou para desabafar sobre o relacionamento vivido com Arthur no BBB21, o crossfiteiro reclamou em conversa com Gilberto na madrugada desta terça-feira (6/5) que não gostou de saber que a ex procurou seu rival para falar sobre o seu affair no jogo.

“Pra mim isso aqui é sobre vida, é sobre você buscar melhorar e assumir seus erros e reconhecer. Ele esperou a Carla sair, até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles que não me cabe, não vou falar aqui. Mas passava por fingir algumas coisas também. Eu não admiro, eu não concordo”, disse Fiuk, na ocasião.

Arthur se revolta com Carla – BBB21

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil (BBB21), Arthur disse que vai procurar Carla Diaz pós-confinamento para saber se o que Fiuk afirmou durante o jogo da discórdia aconteceu. “Veio falar que a Carla foi perguntar para ele se ele achava que eu estava sendo verdadeiro. Eu quero muito perguntar isso para a Carla”, disse.

Após revolta de Arthur, Gilberto contou para o colega de confinamento que o filho de Fábio Jr., havia confirmado uma conversa com Carla, mas que não recordava o conteúdo. “Ele [Fiuk] tinha me dito que ela perguntou, não esse negócio de verdadeiro, mas que ela perguntou alguma coisa, não lembro o que foi”.

Irritado, Arthur declarou que não pretende tentar engatar um relacionamento com Carla fora do jogo, se ela procurou Fiuk. “Eu vou muito falar com ela. Se isso for verdade, se ela tiver ido perguntar para o Fiuk, eu não vou nem querer olhar para ela, de boa, não quero ver mais, não quero. Não suporto que duvidem do meu caráter”.

Arthur falando que não quer mais olhar na cara da Carla, se ela foi conversar com Fiuk sobre eles FAVELAAAAAAAAA pic.twitter.com/gFOOaEXTA3 — Camilinha (@camomilaxp) April 6, 2021

Carla falou com Fiuk?

Em sua última semana de confinamento, Carla Diaz conversou com Fiuk e o questionou o que ele achava do relacionamento dela com Arthur. Em outra ocasião, a sister desabafou sobre o tratamento que recebeu do ex-affair no BBB21.

“Ele começou a me ignorar quando a gente começou a jogar junto. É isso que eu não estou entendendo. A gente jogando totó, ele só torcendo para o Projota. Muito criança. Mas são nessas pequenas coisas que a gente vê. Horrível. Não pensei que eu fosse passar por isso”.

