Fogo no parquinho! Arthur e Fiuk discutem feio no BBB21; assista

É fogo no parquinho! Durante o jogo da discórdia que ocorreu na noite desta segunda-feira (5/4) no BBB21, Arthur e Fiuk se desentenderam no ao vivo. O clima ficou tenso após o filho de Fábio Jr. realizar a dinâmica da semana e apontar o crossfiteiro como ‘pior jogador’ e uma pessoa que ‘faz jogo sujo’. Veja como foi a briga de Arthur e Fiuk no BBB21.

Jogo da Discórdia

Durante o jogo da discórdia bbb21, Fiuk criticou Arthur e afirmou que o instrutor de crossfit é uma pessoa incoerente no jogo. “É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui […] Foi um cara que me machucou de graça desde o começo, não quis conversar comigo, virou a cara pra mim, se dependesse dele ele não falaria mais comigo desde o começo do jogo”, disparou o cantor.

O ator de A Força do Querer seguiu com o desabafo relembrando que tentou uma reaproximação do concorrente, mas não obteve espaço. “Desde o começo eu insisto, ‘vamos conversar’, não olhava na minha cara. Tive que apertar a mão dele e falar: ‘Fala comigo, Arthur’. Foi lá e me botou no paredão e insistiu nisso. Inventou mentiras sobre o Gil, que é uma pessoa que eu gosto muito aqui dentro quase criou um conflito gigante com ele por causa disso”.

Por fim, Fiuk completou: “Pra mim isso aqui é sobre vida, é sobre você buscar melhorar e assumir seus erros e reconhecer. Ele esperou a Carla sair, até a Carla veio me perguntar o que eu achava do relacionamento deles que não me cabe, não vou falar aqui. Mas passava por fingir algumas coisas também. Eu não admiro, eu não concordo”.

Briga Fiuk e Arthur BBB21

Assim que o irmão de Cleo terminou de justificar a sua escolha no jogo da discórdia, Arthur se irritou com o rival. “Fala olhando pra mim, véi. É o mínimo que você tem que fazer”.

No momento, Fiuk rebateu o concorrente. “Tenho que falar olhando pra você aqui? Depois eu falo tudo isso olhando pra você como eu sempre falei. Você sabe disso tudo que eu falei”,

Arthur, então, perdeu o controle e xingou o rival no ao vivo. “C*zão”, Em seguida, Fiuk questionou o que o ex-namorado de Carla Diaz havia falado, foi quando os dois se peitaram e iniciaram um discussão. Percebendo que os dois estavam muito próximos, Caio se posicionou entre a dupla, enquanto João segurou o filho de Fábio Jr.

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, passou a palavra para Camilla de Lucas e agradeceu João por ter se sentado no meio dos dois rivais, que coincidentemente estavam um ao lado do outro.

