BBB21: Boninho revela ter se infiltrado em festas vestido de dummy

Boninho, o diretor do BBB21, fez uma revelação em suas redes sociais que levou a web à loucura. O big boss, que sempre interage com os fãs no Instagram e no Twitter, respondeu um comentário de um internauta sobre sua participação nas festas do reality.

Boninho vestido de dummy?

Na madrugada desta quinta-feira (25), o big boss contou aos internautas que já se infiltrou em algumas festas do BBB21 vestido de dummy.

O chefão postou um vídeo durante a festa de Gil: “Festa animadinha, né? Hora de cooler! Por que não?”, disse. Um usuário do Twitter escreveu para ao big boss: “você faz tudooo! melhor pessoa, só faltava participar de uma festa como dummie”. Boninho respondeu que já foi em muitas.

Já fui em muitas — J.B. Oliveira (@boninho) March 25, 2021

Durante a festa, o chefe também atendeu a pedidos dos internautas: “BONINHO TOCA I KISSED A GIRL POR FAVOOOOOOOR”, pediu um usuário do Twitter. “Vou pedir”, respondeu. E a música logo tocou.

I kissed a girl atendendo a pedidos @bbb pic.twitter.com/4AWorQqcPs — J.B. Oliveira (@boninho) March 25, 2021

Diretor do BBB21 confirma segundo paredão falso

Nos comentários do vídeo postado durante a festa do líder Gilberto, o big boss também aproveitou para responder perguntas do público. Muitas delas questionavam sobre um segundo paredão falso – e o diretor confirmou.

“Quando vai ser o segundo paredão falso? Acho que merecemos haha” comentou um usuário do Instagram. O chefão afirmou que a nova berlinda fake deve acontecer “mais pra frente”. Em resposta a outra fã, que pedia o paredão falso ainda nessa semana, o diretor respondeu “ainda não”.

Vale lembrar que o primeiro paredão falso ocorreu na sexta semana do reality e levou Carla Diaz ao quarto secreto. Assim como o big boss, a atriz se vestiu de dummy em sua volta para a casa e deixou os brothers muito surpresos.

