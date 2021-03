BBB21: brothers criam novas teorias após a saída de Lumena

A saída de Lumena da casa na noite de terça-feira (2) movimentou o BBB21. A sister foi a quinta eliminada do jogo com 61,31% dos votos do público. Os brothers passaram a madrugada e a manhã de hoje refletindo sobre o acontecimento. Confira abaixo os diálogos que rolaram entre os confinados.

O que disse Projota depois da saída de Lumena do BBB21?

Projota, que disputava a berlinda com a psicóloga baiana e Arthur, acredita que o resultado é uma resposta do público do BBB21 em relação à sua participação na casa. O rapper disse que a permanência dele e do crossfiteiro “prova muita coisa”.

“A gente voltar, os dois, prova muita coisa, entendeu? Não quer dizer que a gente está estralando lá fora, que a gente está bombado. Só quer dizer que a gente não está tão errado como parecia. Se a gente estivesse do jeito que eles acham… Eles tinham certeza que a gente iria sair”, refletiu o cantor em conversa com Arthur.

Em outro momento, ele disse que percebeu que “uma parte da população não me odeia, a gente fica com tantos medos aqui dentro. (…) Eu precisava disso, dessa resposta”. O cantor acredita que seu jogo não estava errado, como os colegas o fizeram enxergar.

Assista a um trecho da conversa abaixo:

Arthur e Projota falaram sobre a certeza que as pessoas tinham de que eles seriam eliminados, e que, por terem voltado, significa que eles não estão tão queimados quanto alguns participantes imaginam. #BBB21 pic.twitter.com/HLkWGINLvE — No Instante – A Informação Agora (@NoInstante_n10_) March 3, 2021

Caio e Fiuk analisam a saída de Lumena

Quem também analisou a saída da psicóloga do BBB21 foram os participantes Caio e Fiuk. Para o goiano, os confinados não são julgados apenas pelo jogo. “Nós somos julgados pelo jogo, mas também por pessoas. Ela não brigou por causa do jogo, mas por coisas pessoais. Não é só o mérito do jogo, questão de ‘vamos juntar e colocar alguém para sair’”, disse. O filho de Fábio Jr. concordou com a fala do colega.

Caio continuou: “Hoje, eu fico tranquilo. Até minutos atrás era uma assombração na minha cabeça o que aconteceu na primeira semana. Hoje eu vejo que não era. Lá fora viram ‘pra que tudo isso, o que os meninos fizeram?’. Podia ter chamado para contar algo que passou para a gente refletir, mas da forma que foi tomou uma proporção. Eu fui o último a saber”. Logo no início do reality, Caio e Lumena tiveram um desentendimento após um dinâmica da Avon. O fazendeiro sugeriu que as meninas maquiassem os meninos, mas Lumena disse que a brincadeira poderia ser ofensiva a transexuais e travestis.

Fiuk disse que também ficou pensando nisso: “na minha cabeça também”.