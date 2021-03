Quem saiu do BBB? Lumena é eliminada com 61,31% dos votos

Quem saiu do BBB? Em um paredão cheio de incertezas e composto por integrantes do ‘gabinete do ódio’, Lumena foi eliminada do BBB21 com 61,31% das intenções de votos nesta terça-feira (2/3).

Projota foi o segundo mais votado pelo público com 37.07%, enquanto Arthur recebeu apenas 1.62%. Com o resultado, a psicóloga deixa a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como assistir o Bate-papo BBB com de Lumena com Ana Clara

Quem saiu do BBB? Lumena é eliminada em paredão disputado

Lumena Aleluia é a quinta eliminada do BBB21 após enfrentar alguns aliados na berlinda da semana. A sister teve uma passagem um tanto polêmica ao se envolver em discussões alheias e apontar o dedo na cara de diversos concorrentes em momentos acalorados.

A psicóloga e DJ de pagodão baiano se aliou a Karol Conká e passou a ser o braço direito da sister dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em uma edição ao vivo, por exemplo, Lumena saiu em defesa da sister durante o jogo da discórdia após a amiga ser criticada por Carla Diaz que foi alvo de fofoca da rapper. Na ocasião, Karol havia espalhado para a casa que Carla estava com ciúmes de Arcrebiano, seu então affair.

“Carla Diaz como influenciadora. É interessante perceber que, nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa, acionando sentimentos de compaixão, de compreensão, de acolhimento, em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada, alvejada, convocada inclusive ao desejo de não estar mais no programa. Me chamou a atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa.”, disparou Lumena, na ocasião.

Durante sua jornada no BBB21, Lumena também chamou atenção do público por usar diversas expressões difíceis para defender os seus ideais e de seus aliados. Fenotipicamente branca, deslegitimar a shippada, jornada afetiva, branquitude, ressignificar e micropolítica foram apenas algumas.

- PUBLICIDADE -

Como o paredão do BBB21 foi formado?

A quinta berlinda do BBB21 começou a ser formada ainda no sábado (27), quando Carla Diaz atendeu o Big Fone e teve que indicar três pessoas ao paredão. Rodolffo, Fiuk e Lumena foram as escolhas da intérprete de Carine da novela A Força do Querer.

A formação do paredão da semana continuou no domingo (28). Caio, então, anjo, foi informado que está imune. João, líder, mandou Projota ao paredão. A casa votou no confessionário e com 6 votos Arthur também foi indicado à berlinda. No entanto, Projota, indicação do líder, teve que salvar um dos indicados do Big Fone. Fiuk foi a escolha do rapper.

Após a formação, os emparedados, exceto a indicação do líder, jogaram a prova bate e volta. Na disputa, quem encontrasse o pirulito premiado se livrava da votação do público. Rodolffo levou a melhor.