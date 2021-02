BBB21: brothers usavam lenço do vaso sanitário nas partes íntimas

Os brothers do BBB21 deixaram um detalhe na casa passar e só descobriram com quase um mês de programa. Durante uma conversa no quarto cordel, os confinados descobriram que estavam usando lenço desinfetante como lenço umedecido.

É isso mesmo, os brothers estavam limpando suas partes íntimas com o lenço que estava disponível para higienizar a privada.

Em um papo coletivo, os participantes do BBB21 souberam do erro que estavam cometendo. Juliette até assumiu que cometeu esse erro. A sister destacou que sentiu um cheiro estranho e quando se deu conta, era tarde demais.

Assim como a paraibana, Viih Tube e Caio confessaram que também se confundiram com o produto. Após o ocorrido, a youtuber disse que precisou de um ginecologista.

kkkkkkkk moooooorto! Descobrimos de onde veio a infecção da Viih!

Estavam usando o lenço umedecido de limpar o vaso sanitário pra passar no tóba! Ahahahahha

E a Juliette pra variar: “eu descobri depois” Ahahauahuahua#bbb #bbb21 #bbb2021 pic.twitter.com/3tqlxTKNLm — Rafa Figueredo (@RafaelFigueredo) February 11, 2021

Que horas começa a prova do líder no BBB21?

A prova do líder inicia com o programa ao vivo na Globo logo após a novela A Força do Querer às 22:40. No comando de Tiago Leifert, os brothers vão poder disputar pelo cargo mais importante no BBB21, que garante imunidade, indicação de alguém da casa ao paredão, cozinha Vip, além das regalias do quarto do líder.

Para animar o público, Boninho compartilhou algumas dicas com os internautas nesta quarta-feira (10). Em uma publicação no Instagram, ele respondeu alguns dos seguidores sobre como será a prova de hoje.

Para começar, o diretor do programa avisou que o jogo será individual, não como nas primeiras duas provas em que a dinâmica foi em duplas.

“Teremos contragolpe essa semana? Diz que sim, por favor! E sem bate e volta!”, perguntou um internauta. “Será???”, respondeu Boninho, fugindo da resposta. O contragolpe é quando o indicado pode levar mais alguém com ele para o paredão, o que pode mudar o destino do jogo.

Arthur é o líder da semana e com o poder do ‘não’ deve vetar um dos participantes do BBB21. Em conversa com Projota, o brother disse que vetaria Gilberto na prova de hoje. “Não tem jeito, eu vou ter que vetar ele hoje”, afirmou.

Projota concordou com o capixaba, e ele completou: “mas imagina, eu não veto, ele ganha a prova e me coloca [no paredão]? Se tiver que ser vai ser ele, infelizmente”.

Em conversa com Projota, Arthur afirma que vetará Gilberto da Prova do Líder. → → https://t.co/imB6WxvXX0 • #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/Pb49pKvcrf — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2021

Vale lembrar que Arthur indicou o participante no paredão deste domingo (11), mas Gil escapou, inclusive, ele foi o menos votado. Arcrebiano caiu na berlinda e foi o segundo eliminado do BBB21.