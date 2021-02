BBB21: Carla Diaz atende Big Fone e Lumena, Fiuk e Rodolffo no paredão

O paredão de domingo 28/02 já está quase formado. Carla Diaz atendeu o big fone na noite de sábado e indicou Lumena. Rodolffo e Lumena direto para a berlinda, que ainda vai contar com um emparedo indicado pelo líder e o mais votado pela casa. Vem fogo no parquinho aí? Vem ver como foi o Big Fone do BBB21.

Quem atendeu o Big Fone do BBB21?

O Big Fone tocou na noite de sábado (27), conforme prometido pelo apresentador Tiago Leifert na sexta. Quem atendeu foi Carla Diaz.

A voz ao telefone disse para ele indicar imediatamente três pessoas ao paredão. Ele foi até a despensa para pegar uma pulseira vermelha, com a qual colocaria alguém no paredão.

Quem está no paredão?

O paredão de domingo do BBB21 vai começar com cinco participante, mas o paredão será triplo. Quem atender o big fone vai indicar 3 pessoas, o Líder vai indicar, a casa vai votar, o mais votado vai jogar a Bate e Volta. Aí o indicado do Líder olha para aqueles três que foram indicados pelo Big Fone e salva um.

Portanto, três emparedados pelo Big Fone, um deles será salvo pelo indicado do Líder no domingo e aí vamos para a Prova Bate e Volta. O programa de domingo começa a partir das 22h40.

Como votar para eliminar?

Para votar no paredão, o telespectador deve acessar o site do reality no Gshow e selecionar quem deseja eliminar. É necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada gratuitamente usando um endereço de e-mail ou login do Facebook ou Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras.

