BBB21: entenda a dinâmica do Big Fone de sábado (27/2)

O Big Fone vai tocar novamente neste sábado (27) na casa do BBB21. Conforme Tiago Leifert explicou, a dinâmica vai ser diferente das anteriores e vai interferir diretamente na formação do quinto paredão no programa. Ao todo serão cinco indicados, mas o paredão será triplo.

Entenda a dinâmica do Big Fone

Assim como Tiago Leifert explicou, o Big Fone vai tocar neste sábado (27). Durante o programa ao vivo, que começa às 22:30 depois de A Força do Querer, o público vai saber quem atendeu o telefone do BBB21.

O que acontece com quem atender? Aquele que for o primeiro a atender a ligação vai ter a missão de indicar de imediato três brothers ao paredão. É isso mesmo, o brother ou sister que atender indica os colegas.

No entanto, quando a dinâmica continuar no domingo (28), eles vão ter a chance de escapar da berlinda. Aquele que for indicado pelo líder, João, vai poder livrar um dos indicados do Big Fone. Mas não para por aí, os dois restantes, junto com o mais votado pela casa, vão jogar a prova Bate Volta. Apenas o indicado do líder não pode jogar. Desta maneira, o paredão triplo estará completo

BBB21 – Fãs se preocupam com o ‘G3’ por causa do Big Fone

Como quem atender o Big Fone vai indicar três pessoas ao paredão no BBB21, nas redes sociais, os fãs do ‘G3’ temem que os seus favoritos sejam indicados. Quem faz parte do ‘G3’? Juliette, Sarah e Gilberto.

O trio se uniu no jogo e por isso, constantemente eles são alvo de votos, veto ou indicações ao paredão na casa. Prova disso é que nesta última semana, Gilberto foi à berlinda, Juliette foi a vetada na última prova do líder por Karol Conka (eliminada), e Sarah foi ao seu segundo paredão na semana passada.

Então, os internautas começaram a compartilhar o medo de que os favoritos ao prêmio de R$1,5 milhão, sejam indicados. O jornalista Hugo Gloss chegou a brincar: “Imagina se Projota atende o Big Fone e coloca o G3 no paredão?”.

Imagina se Projota atende o Big Fone e coloca o G3 no paredão? #BBB21 pic.twitter.com/C3EsH00pV7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 25, 2021

Apesar da preocupação do público, vale destacar que o indicado por João – líder da semana, poderá escolher um dos emparedados do Big Fone para salvar, além disso, exite a chance de se escapar com o Bate Volta.

Confira algumas das reações no Twitter:

G3 atende o big fone por favor 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — joão gomes (@_joao_gomess) February 25, 2021

A única pessoa que eu visualizo indicando g3 no big fone é o projota! Acho que o restante não teria coragem e nem motivos para tal. — Fada Cá julietter e furacão 🌪🌵 (@girassolfada) February 25, 2021

Se o projota atender o Big fone ele manda o g3 todinho — PPV 🕵🏼‍♀️/🌵/🦋 (@ppvtete) February 25, 2021

Veja a programação do BBB21 nesta semana:

Prova do Anjo – Sexta-feira dia 26/02

Big Fone – Sábado dia 27/02

Formação do Paredão – Domingo 28/02

