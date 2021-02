BBB21: Gilberto conta o que faria com Lucas no edredom

Quase uma semana depois da desistência de Lucas Penteado do BBB21, Gilberto relatou saudades do affair na noite desta quinta-feira (11). Em conversa com Camilla de Lucas, Viih Tube, Thaís e Juliette, o economista disse que gostaria de ter ido para debaixo do edredom com o ator de Malhação: Viva a Diferença.

Gilberto no edredom com Lucas no BBB21

Durante a conversa com as sisters na casa mais vigiada do Brasil, Camilla de Lucas relembrou os últimos dias de Lucas no BBB21. “Por mais que ela tenha causado tudo que ele causou, a gente queria ver um lado positivo de vocês dois”, disse. Gilberto, então, revelou sentir saudades de Lucas, com quem protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens da história do Big Brother Brasil. “Ontem eu fiquei pensado nele o dia todinho”, desabafou Gil.

De Lucas quis saber mais e o questionou se ele faria alguma coisa [diga-se sexo] debaixo do edredom com o ator. “Claro que faria. Eu não lembrava de câmera mulher, não lembrava de nada, eu queria(…). Imagina sair com 99% de rejeição e não ter aproveitado um negocinho?”, respondeu o economista. A digital influencer disse que não teria coragem. “O Brasil todo olhando”, explicou.

Enquanto as meninas riam surpresas com a resposta de Gil, o economista respondeu ao comentário de Camilla. “Eu prefiro fazer e me arrepender depois”.

gil dizendo que faria o lucas embaixo do edredom #BBB21 pic.twitter.com/oWlWxV4zfn — eduardoitalo (@eduardoitalos) February 11, 2021

Beijo de Gilberto e Lucas no Big Brother

No último sábado (6) durante a festa Holi Festival, Lucas Penteado e Gilberto se permitiram e protagonizaram o primeiro beijo gay entre dois homens da história do Big Brother Brasil. Os dois estavam conversando em cadeiras à beira da pista dança, quando se levantaram e se beijaram

Enquanto os dois participantes do BBB21 curtiam o momento, alguns participantes ficaram chocados com a cena. Arcrebiano, que na ocaisão ainda estava no jogo, ficou de boca aberta. Após o beijo, alguns brothers e sisters como Caio, Rodolffo, Arthur, Karol Conká, Pocah e Lumena duvidaram da veracidade do momento romântico vivido pelos colegas.

Durante uma conversa, Pocah chegou a falar para Lucas: “Mas você não disse que era bi [bissexual]”, disse ela, que em seguida completou: “Tem várias maneiras de se assumir Bi”. Karol concordou com o comentário da intérprete de Não Sou Obrigada.

Após inúmeros ‘ataques’ de confiança sobre o seu beijo com Gilberto, Lucas chorou e decidiu desistir do BBB21. Na ocasião, ele arrumou as malas e bateu insistentemente na porta do confessionário, implorando para deixar o programa global comando por Tiago Leifert.