BBB21: delegado aponta crime de injúria contra Lucas

O delegado de polícia de São Paulo, Bruno de Lima, usou suas redes sociais para comentar os ataques sofridos por Lucas Penteado no BBB21, nesta terça-feira (02). Para o delegado, houve crime de injúria contra o ator de Malhação: Viva a Diferença. Ele ainda ressaltou que vai orientar a família do participante do reality show quanto ao crime cometido por ‘alguns/algum’ participantes da atração global e os procedimentos a serem feitos.

Delegado diz que Lucas sofreu crime de injúria no BBB21

O delegado Bruno de Lima apontou crime de injúria contra Lucas Penteado após a exibição do primeiro jogo da discórdia do BBB21, na noite desta segunda-feira (01). Em publicação no Twitter, o profissional da Justiça disse que vai entrar em contato com a família do participante do confinamento global e orientá-los sobre os ataques.

“O Lucas sofreu crime de injúria!! Amanhã entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido”, escreveu Bruno de Lima.

O Lucas sofreu crime de injúria!! Amanhã entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido. 👊🏻 #bbb21 — Delegado Bruno Lima (@del_brunolima) February 2, 2021

Karol chama Lucas de abusador

Durante o jogo da discórdia, Karol Conká interrompeu fala de Lucas Penteado ao vivo e o chamou de ‘abusador’. “É um abusador e acha que eu não tenho que explodir”, disse a cantora, enquanto o ator tentava se defender das acusações no reality show.

Antes de ter ouvido acusação pesada de Karol, Lucas se defendeu sobre os erros cometidos durante a festa Herança Africana.

“Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as questões e desconsidere toda uma luta (…) a canceladora é a Karol. Ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Me ofender, me xingar.,.sente que é um Deus na terra”, explicou.

Repercussão

Nas redes sociais, os fãs não deixaram passar ‘batido’ os comentários pesados de Karol Conká sobre Lucas Penteado no BBB21. O nome da rapper figurou entre os assuntos mais comentados, a maioria com comentários negativos sobre a postura da famosa em rede nacional.

“É importante enfatizar que o Lucas não cometeu nenhum crime dentro da casa, acusa-lo de abusador em plena rede nacional é algo muito grave, principalmente quando o acusado habita um corpo já considerado alvo do genocídio na nossa sociedade que é o de um jovem negro”, escreveu uma internauta.

“Espera, volta a fita. Quando e como o Lucas desrespeitou a Karol? A festa de sexta-feira foi bem resumida na treta na Globo. Entendo ela chamar Lucas de abusador pela história da Kerline, mas COM ELA, especificamente, o que ele fez? Só pra eu entender que bonde eu perdi”, escreveu Fernando Oliveira, o Fefito.