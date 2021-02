BBB21: jogo da discórdia tem embate entre Karol e Lucas; veja

O clima intenso na casa do BBB21 não impediu que a produção promovesse o primeiro jogo da discórdia da temporada na noite desta segunda-feira (01). Tiago Leifert surgiu no telão da sala de estar e pediu para que os brothers e sisters apontassem dois canceladores (quem eles acham que cancela pessoas na casa do Big Brother Brasil). Lucas Penteado e Karol Conká trocaram farpas durante a dinâmica.

O que rolou no jogo da discórdia?

Karol Conká apontou Lucas Penteado como o cancelador. A cantora demonstrou falta de paciência com o rival e não economizou nas críticas. “Eu acho que esse tipo de postura ele cancela a paciência da gente, cancela oportunidade da gente falar. Então ele cancela paciência, oportunidades, ele se cancela e ainda faz com que a gente cancele a nossa vontade de estar aqui”, disparou ela, que também apontou Juliette como canceladora.

“É uma pessoa que me incomoda. Ela com essa pira dela, essa responsabilidade que ela joga pra cima de mim de eu ser psicóloga ou essa coisa que ela tem de me questionar sobre o porquê eu não surtei na casa. Ela fala demais”, disse a rapper.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lucas Penteado teve que pontar os canceladores em seguidores. Mas antes, o ator de Malhação: Viva a Diferença se defendeu das observações de Karol. “Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as questões e desconsidere toda uma luta (…) a canceladora é a Karol. Ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Me ofender, me xingar.,.sente que é um Deus na terra”, disse,

O brother também disse que cancelaria todos os participantes da casa pelo comportamento de isolá-lo na casa mais vigiada do Brasil.

Na festa Herança Africana na última sexta-feira (29), Lucas perdeu a linha e procurou confusão com quase todos os participantes da casa. De início, o ator contou para Rodolffo que ele estaria no paredão e deixou o sertanejo intrigado. Após conversa com Pocah sobre Kerline, Lucas se alterou e invadiu uma conversa entre Camila de Lucas, Viih Tube, João Luiz e Juliette. O fato fez com que Camila chorasse e saísse de perto do famoso.

“Eu estou com medo, gente, que loucura. Ele tem um jeito de falar, não sei como é o tratamento com vocês, mas ele te deixa acusada. Mas, eu não sou uma pessoa de acuar”, disse a digital influencer.

Logo em seguida, Lucas procurou Kerline e tentou se reaproximar da modelo após investidas na festa réveillon. “Eu não quero ser o cara que magoou alguém aqui dentro. E falei umas coisas para você que talvez não seja cabível. Você não está 100% errada com tudo. ‘Tamo’ junto”, disse ele no BBB21.

Apesar de ter negado as investidas do colega de confinamento, Kerline assumiu que pegaria o ator. Lucas então confessou que pegaria a modelo. “Eu também te pegaria. Mas é porque eu tenho medo do meu coraçãozinho. Ele ficar triste, entendeu? Eu tenho medo de magoar as pessoas”, explicou ele, que em seguida frisou: “Mas você me pegaria?”.

Kerline se revoltou e começou a chorar. “ Eu não tenho mais nada para falar contigo”, falou ela, que foi puxada por Karol para dentro da casa. A partir daí Lucas discutiu com outras pessoas e gerou um desconforto na casa do BBB21.

Quem escolheu quem no jogo da discórdia?

Kerline escolhe Lucas e Nego Di

Rodolffo escolhe Lumena

Sarah escolhe Lumena e Fiuk

Lumena escolhe Rodolffo e Sarah

Juliette escolhe Lucas e Fiuk

Karol Conká escolhe Lucas e Juliette

Lucas escolhe Karol Conká

Caio escolhe Lucas, Karol Conká e Lumena

Fiuk escolhe Lucas e Juliette

Carla escolhe Lucas

Gilberto escolhe Lucas e Pocah

Pocah escolhe Lucas Penteado, ela mesma, Karol Conká e Camilla de Lucas

Arthur escolhe Lucas e Juliette

Camilla de Lucas escolhe Lucas e Juliette

Thaís escolhe Lucas e Juliette

Nego Di escolhe Lucas, Juliette e Sarah

Viih Tube escolhe Lucas e Juliette

Projota escolhe Lucas

João Luiz escolhe Lucas e Juliette

Arcrebiano escolhe Lucas e Camilla de Lucas