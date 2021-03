BBB21: entenda a briga de Caio e Juliette após a prova do líder

Juliette ficou muito abalada após perder a prova do líder do BBB21 nesta sexta-feira (19). A paraibana e Pocah saíram da disputa após a funkeira admitir que fez um pouco de xixi na roupa e desistir de continuar na competição. Após saírem da área de prova, Juliette, Caio, Rodolffo, Sarah e Gil conversavam na área externa da casa, e paraibana se irritou com um comentário feito pelo fazendeiro.

Caio e Juliette brigam no BBB21

Juliette chorou na área externa do BBB21 depois da prova do líder. Pocah, sua dupla na disputa, desistiu da competição, e a paraibana disse que tinha disposição para ir até o fim. No entanto, Caio discordou da sister. “Você estava mais cansada do que nós, Juliette”, disse. A advogada reafirmou que estava bem e os dois começaram a discutir.

“Você está querendo dizer que eu não iria até o fim?”, disparou a paraibana. “Não, Juliette, se eu quisesse dizer isso eu diria com essas palavras. Você inventa as coisas. Me irrita”, respondeu Caio, em um tom de voz mais elevado.

Juliette se irritou: “Isso, continue gritando”. “Isso não é gritar”, rebateu o fazendeiro. Em seguida, a paraibana disse que estava triste por ter pedido a oitava prova do líder do BBB21, e Caio afirmou que também estava. “Saí pelo mesmo motivo que você. Estou conversando só, não converso mais”, finalizou o goiano.

Esse manco fdp só cresce pra cima de mulher, cadê q ele gritou assim com os macho da casa? Covarde do caralho #BBB21 #ProvaDoLider Tadinha da Juliette l Pocah l RESISTIR | Caio e Juliette pic.twitter.com/CuyjClDV5s — jane 🍥 (@lcrzzz) March 19, 2021

A dupla Juliette e Pocah perdeu a prova do líder nas mesmas circunstâncias de Caio e Rodolffo. O cantor sertanejo e o goiano foram eliminados pela produção do BBB21 após Rodolffo fazer xixi nas calças na área de provo. O apresentador Tiago Leifert entrou ao vivo e comunicou a eliminação dos dois.

Já Pocah admitiu ter feito um pouco de xixi na roupa durante a prova. Apesar de ter sido imperceptível e a produção não ter entrado para falar com a dupla, a própria funkeira desistiu de seguir na competição, deixando Juliette muito chateada.

