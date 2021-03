BBB21: veja que horas começa o reality hoje, sexta-feira (19/3)

Hoje, sexta-feira, 19 de março de 2021, o BBB21 irá começar as 22h45, depois da novela Amor de Mãe, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Além do resultado da prova do líder da semana, confira o que mais vai rolar na edição desta noite do reality show:

O que tem hoje no BBB21?

O programa de hoje irá exibir os principais momentos da casa desta sexta-feira (19), as novas alianças, brigas e movimentações de jogo dos confinados.

Além disso, o principal acontecimento de hoje é o resultado da prova do líder desta semana, que é de resistência. Como informado por Tiago Leifert durante o programa ao vivo de quinta-feira (18), a disputa pela liderança tem hora para acabar, então se o programa de hoje, que começa as 22h45, tiver início e os brothers ainda estiverem na área de provas. Será realizada uma rodada especial para definir o vencedor.

Até o momento, período da manhã de sexta, todos os participantes continuam na disputa pela liderança, então as chances da prova continuar até a noite são grandes. Se for assim, saberemos que será o novo líder do BBB21 durante o programa ao vivo. Além disso, a dinâmica da prova coloca a primeira dupla eliminada da disputa no paredão, sendo assim, se até a edição ao vivo desta sexta começar as três duplas estiverem resistindo na prova, também descobriremos os dois primeiros nomes do paredão desta semana.

Prova do anjo é hoje?

Não, a prova do anjo não será hoje. Assim como a festa do fim de semana, a prova do anjo pode acontecer na sexta-feira ou no sábado, o cronograma é decidido pela produção do BBB21. Apesar da disputa pelo anjo acontecerem geralmente nas sextas, como a prova do líder ainda está em andamento, essa disputa será realizada amanhã, sábado (20).

Para assistir a prova do anjo ao vivo, é necessário ter a assinatura do pay per view do BBB21. Se preferir ver a disputa de forma mais rápida, acompanhando apenas o resumo, o vencedor e os castigados do monstro, é só acompanhar no programa ao vivo de amanhã (20).

