BBB21: festa de hoje terá Luísa Sonza, Pedro Sampaio e Lexa

Sextou no BBB21! Como é de costume, as festas realizadas nos finais de semana do reality sempre recebem atrações musicais. Hoje não vai ser diferente: a festa da C&A vai levar três cantores muito famosos para um show ao vivo para os brothers.

Como vai ser a festa de hoje do BBB21?

A folia dessa sexta vai contar com a presença de Pedro Sampaio, Luísa Sonza e Lexa. Os três funkeiros prometem agitar a casa mais vigiada do Brasil com seus maiores hits.

Pedro Sampaio é um DJ, cantor, compositor e produtor musical. Além de remixar faixas famosas, o artista estourou no cenário musical brasileiro no final de 2019, com a música Sentadão.

Lexa e Luísa Sonza são duas das mais conhecidas cantoras de funk e pop da atualidade. Com hits como Sapequinha e Provocar, Braba e Toma, elas somam milhões de visualizações no YouTube.

Os três, inclusive, possuem colaborações e parcerias entre eles. Pedro e Lexa trabalharam juntos na música Chama Ela, um dos maiores sucessos da carreira de ambos, e Lexa e Luísa lançaram o clipe de Quebrar Seu Coração no ano passado.

Quem já cantou nessa edição?

O palco do BBB21 já recebeu atrações pra lá de especiais que agitaram a noite dos brothers e fizeram o público dançar muito de casa.

A temporada de apresentações começou com o grupo de forró Os Barões da Pisadinha na festa com o tema Holi Festival. Apesar do showzaço, a noite terminou em confusão entre os jogadores e resultou na desistência do ex-participante Lucas Penteado.

Já a festa patrocinada pela Amstel trouxe Alok para comandar a farra. Além de tocar os seus maiores sucessos, o DJ também apresentou remixes de faixas já muito conhecidas pela audiência como Evidências, de Xitãozinho e Xororó.

A musa do axé Daniela Mercury trouxe a folia para dentro da casa do BBB21 na semana após o Carnaval. Os brothers se jogaram ao som de Maimbê Dandá, Nobre Vagabundo e outros clássicos da carreira da cantora.

Na última sexta, quem esteve no palco foi Thiaguinho. Por pedido dos brothers, o pagodeiro estendeu o show e ficou mais de uma hora cantando dentro da casa.

A edição do BBB de hoje está marcada para começar às 23h, logo após a exibição das novelas Amor de Mãe e A Força do Querer. Para acompanhar, basta sintonizar na Rede Globo ou acessar a plataforma de streaming GloboPlay.

