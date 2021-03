BBB21: Web reage mal após Sarah assumir apoio a Bolsonaro

Perdeu o favoritismo? Até então uma das preferidas do público, Sarah virou alvo de polêmica após uma declaração nesta madrugada de sexta (5) sobre o presidente Jair Bolsonaro. Em um papo com especulações sobre o que tem acontecido aqui fora, a sister do BBB21 disse que não gostaria que tivesse ocorrido um impeachment, pois gosta de Bolsonaro.

Após o papo, o comentário da sister viralizou, Sarah foi muita citada nas redes sociais, recebeu memes, comparações e já perdeu alguns milhares de seguidores no Instagram.

BBB21 – Fãs se decepcionaram com declaração de Sarah

Nas redes sociais, Sarah já estava dividindo opiniões desde o dia em que revelou ter parado de seguir Jair Bolsonaro no Instagram antes de ir para o reality show para evitar o “cancelamento“. No entanto, apesar de sofrer críticas, a sister ainda continuava na lista de favoritos de muita gente, mas a declaração desta madrugada sobre gostar do presidente fez com que muita gente se afastasse da torcida da brasiliense.

Apesar de muitos fãs do BBB21 continuarem do lado da sister, alegando não quererem misturar política e reality show, outra parte da torcida da consultora de marketing se decepcionou com Sarah e resolveu sair do lado da brasiliense e escolher outros participantes da edição como favoritos.

Eu vendo a sarah falando que gosta do Boslsonaro #forasarah pic.twitter.com/TkBYUa34UO — Laurene (@LaureneSM) March 5, 2021

Sarah foi comparada com Marcela do BBB20

O humorista Marcelo Adnet foi ao Twitter comentar a polêmica e comparou a sister do BBB21 com Marcela, participante do ano passado. “Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado”, escreveu o ator.

De onde vem essa comparação? Assim como Sarah, Marcela era uma das favoritas do público nas primeiras semanas do reality show, mas tudo foi por água abaixo quando a ginecologista se envolveu com Daniel, pois além de se perder no jogo, tomou atitudes que desagradaram o público. Apesar de o “cancelamento” de Marcela não ser por opinião política, a brincadeira de Marcelo Adnet fez a referência pois a sister do BBB21 começou a perder o favoritismo após declarar seu apoio a um homem também bastante odiado.

Sarah tem perdido seguidores no Instagram

Apesar de ter perdido mais de 50 mil seguidores após criticar Juliette, Sarah vinha se recuperando e voltou aos 8, 9 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, após a declaração polêmica na madrugada do BBB21, a consultora de marketing voltou a perder números nas redes sociais.

Por meio de uma consulta no site Instastatistics, que analisa em tempo o real o número de seguidores na rede social, até o momento, período da tarde de sexta-feira (5), Sarah tem 8 milhões 828 mil seguidores no Instagram. O site também mostrou que os números de seguidores da participante do BBB21 estão caindo rapidamente.

