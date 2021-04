BBB21: festa de hoje vai ter show de Iza; veja o horário (9/4)

Hoje vai ter festa no BBB21! Depois de mais uma semana de fortes emoções no reality show, os brothers vão curtir um show especial da cantora Iza. Os fãs do programa também vão poder acompanhar parte do show da artista na edição de hoje do programa. Confira abaixo o que vai rolar e como assistir.

Quem vai cantar na festa de hoje BBB21?

Quem vai comandar a festa de hoje do BBB21 é a cantora Iza. A artista é um dos mais importantes nomes do pop nacional, e acumula hits como “Pesadão”, “Brisa” e “Talismã”. A cantora, inclusive, possui uma música em parceria com Glória Groove, “Yoyo”, que também já se apresentou nessa temporada do programa.

Que horas começa o BBB21 hoje? (9/4)

A edição do BBB21 de hoje está marcada para começar às 23h05 (horário de Brasília), logo após a exibição do último capítulo da novela Amor de Mãe.

O que tem no BBB21 hoje? O programa deve mostrar a repercussão da vitória de Caio na prova do líder da última quinta-feira (8) e os primeiros momentos do brother no quarto exclusivo. Além disso, a edição também vai exibir a prova do anjo, realizada nesta tarde, que deu a vitória a João Luiz. O professor de geografia deu o castigo do monstro para Arthur e Pocah. Nesta semana, os dois castigados devem se revezar, vestidos de samambaia, em um vaso localizado no jardim.

Como assistir a festa do BBB 21?

A Rede Globo exibe no final da edição do programa um trecho ao vivo do show. Geralmente, o artista canta suas músicas de maior sucesso logo nos primeiros minutos da festa. Para os fãs do BBB21 que querem acompanhar o show de Iza na íntegra, é necessário ser assinante do GloboPlay. A assinatura da plataforma de streaming custa R$22,90 e dá acesso ao Big Brother Brasil 24 horas por dia.

