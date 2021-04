BBB21: prova do anjo e festa; veja horário e o que tem hoje no reality (9/4)

O BBB21 de hoje, sexta-feira, 9 de abril de 2021, tem duas atrações importantes da semana: a prova do anjo e uma festa. Por causa da disputa do anjo, hoje também é dia de descobrirmos quem serão os castigados dos monstro desta semana. Veja tudo o que vai acontecer no programa desta noite e que horas começa o programa do Big Brother Brasil desta sexta-feira:

Que horas começa o BBB21 hoje (9)?

Hoje, sexta (9), o BBB21 irá começar às 23h05, assim como ontem, quinta (8), depois da transmissão da novela Amor de Mãe, de acordo com o cronograma TV Globo. Ainda segundo a emissora, o programa de hoje terá cerca de 40 minutos no ar.

Além da prova do anjo, festa do final da semana e resumo da prova do líder de ontem, que coroou Caio, o programa desta sexta do BBB21 irá mostrar os momentos mais importantes nas relações na casa depois da nova disputa pela liderança.

Hoje tem festa no Big Brother Brasil?

Sim, hoje é dia de comemorar. A produção do programa ainda não soltou spoilers sobre a festa e não avisou se algum artista estará se apresentando hoje, mas é comum que nesses casos, quando há cantores convidados, informações sejam divulgados no período da tarde ou começo da noite. Também é possível que aconteçam divulgações no programa Plantão BBB21, com Ana Clara, que é exibido na TV Globo após o Jornal Hoje.

A festa tem seu início exibido durante o programa ao vivo do BBB21 desta sexta e depois segue apenas para os assinantes do pay per view. Se você quer assistir a festa completa e não apenas o resumo no programa de amanhã, sábado (10), é necessário ter uma assinatura na Globoplay, ou contrato de um pacote especial na empresa que presta o serviço da sua TV por assinatura.

Para assistir a prova do anjo hoje (9) no BBB21

A disputa do anjo é sempre exibida de forma editada e resumida na edição, no entanto para quem quer acompanhar a prova do anjo ao vivo, vamos te explicar como assistir:

Para assistir a prova do anjo do BBB21 de graça , apenas o programa a noite pode te oferecer isso, se você quer ver a disputa ao vivo, é necessário ter a assinatura do pay per view. Você pode assinar a Globoplay, que tem a mensalidade R$ 22,90.

E que horas começa a prova do anjo hoje (9)? A disputa não tem horário exato para começar, mas as provas pelo colar de imunidade sempre são realizadas no período da tarde, em média de 12h00 – 14h00. Então fique de olho no pay per view.

