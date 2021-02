BBB21: veja os melhores momentos da festa da líder Sarah

A madrugada de terça-feira, 23, foi animada na casa do BBB21 com festa da líder da semana, Sarah. A celebração com o tema ‘Los Angeles’ seria na quinta, mas foi adiantada por causa da última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, Prova do Líder será na quarta-feira, 24/2. Agora, vem ver os melhores momentos da comemoração dos brothers.

Festa da Sarah no BBB

A festa “Los Angeles” foi luxuosa e contou até com limusine. Para começar a celebração, Sarah e alguns brothers estouraram uma champanhe dentro do veículo.

A playlist animou os participantes, que tiraram o pé do chão durante quase todo o evento – de funk ao pop. Mas as conversas sobre o jogo não ficaram de lado.

Durante a Festa, Karol Conká foi até Fiuk para fofocar sobre Thais. “Ó lá, a monstrinho ali. A Thaís, ela fica aqui, fofinha, mas você já viu essa”. O brother ri da situação e brinca: “Eu olho através dos olhos”.

Veja as fotos da festa do BBB21:

A cantora então imita o olhar da sister e dispara: “Louca para te agarrar. Ela fica se segurando”. Fiuk responde: “Queria também, mas aqui eu não consigo”.

Já em um momento fofo, os brothers se reuniram na pista de dança para desejar feliz aniversário à filha de Pocah, que completa cinco anos nesta terça-feira, 23. As redes sociais da funkeira publicaram um vídeo da menina assistindo a homenagem no BBB21.

Toyah emocionada com a homenagem de aniversário que recebeu da mamãe e todos os outros brothers 🥺

Esse é o Tweet #BBB21 pic.twitter.com/DI1bf16rQF — POCAH 🍑 (@Pocah) February 23, 2021

Embate entre Karol e Camilla de Luca

Mas nem tudo foram flores. No início da festa, Karol Conká e Camilla de Lucca entraram na Limusine para tentar acertas as desavenças. “Karol, você está podendo conversar agora? Não quero brigar, só queria conversar com você. Pode ser, rápido?”, questiona a sister do BBB21.

A rapper tentar resistir ao papo, mas acaba indo conversar com a influencer. As dão suas versões da briga entre ela no último sábado, e apesar da tentativa, as duas não se acertam.

A conversa das duas continua repercutindo ao longo da noite. Karol Conká fala com Lumena sobre a ocasião: “Não gosta de mim, está tudo certo. Só que aguenta a rajada. Não sou obrigada, sou tranquila. Eu consigo conviver tranquilamente ignorando ela. Não preciso, mas falei para você que doeu, né?”, garante. E continua: “Eu estava tranquila, você viu? Eu vejo uma criança ali”.

Mais tarde, Camilla se reuniu no quarto Cordel com Gil, João e Sarah e desabafou sobre a conversa com Karol e disse estar indignada com a postura da cantora, que distorceu as falas da influencer. A sister caiu no choro com a injustiça.

Veja começou a briga entre Karol e Camilla.

Programação da semana no BBB21

Terça-feira 23/02: eliminação

Quarta-feira 24/02: prova do líder

Sexta-feira 26/02: prova do anjo

Sábado 27/02: festa da semana

Domingo 28/02: festa

