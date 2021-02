BBB21: ouça o funk sobre Camilla após briga com Karol

Camilla de Lucas ganhou um funk com seu nome! A sister do BBB21 recebeu o presente dos MCs WC e Dog Dog. A música foi divulgada oficialmente nas redes sociais da influenciadora digital na tarde de sexta-feira (19), mas foi depois da briga com Karol Conká que o vídeo realmente fez sucesso.

A dupla discutiu após uma confusão que envolveu Gilberto, Arthur e Karol Conká. A cantora acusou a influenciadora de “estar do lado de lá” na confusão, o que começou a briga entre as sisters do BBB21.

Como é o funk sobre Camilla de Lucas?

A canção protagonizado pela sister do BBB21 é um funk com o título “Prazer, Camilla de Lucas”, forma que a carioca se apresentou no reality show. No vídeo publicado no Twitter oficial de Camilla, aparecem trechos de vários vídeos da sister e a música do Mc WC e Mc Dog Dog ao fundo.

“Solta o batidão e segura a quebradeira da carioca! Vocês estão preparados pra jogar a raba ao som de “PRAZER, CAMILLA DE LUCAS”? Mc WC e Mc Dog Dog nos surpreenderam com esse hit para a nossa cria de New Iguaçu e nós amamos”, escreveu o perfil da participante do BBB21 na sexta-feira (19).

No sábado (20), o vídeo foi postado novamente na conta da sister, após Camilla de Lucas discutir com Karol Conká no BBB21. Dessa vez a equipe da influenciadora escreveu: “se for preciso ela surta”. Até o momento, a publicação tem mais 11 mil curtidas e o vídeo mais de 185 mil visualizações.

Se for preciso ela surta, PRAZER CAMILLA DE LUCAS! pic.twitter.com/Aarm9dZv05 — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) February 20, 2021

Como foi a briga entre Camilla de Lucas e Karol Conká no BBB21?

Após Gilberto surtar com uma confusão em que estava inserido ao lado de Arthur e Karol, a dona do hit “Tombei” comentou que Camilla era “do lado de lá”. A sister não gostou do comentário e rebateu: “você planta, eu me pronunciei porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica: ‘ai, ai, a Karol falou isso’. Eu venho e falo mesmo”.

A dupla bateu boca e Karol acusou a colega de confinamento de “baixaria”. “Não sou obrigada a me dar bem com você”, disparou Camilla de Lucas durante a discussão com a sister do BBB21.

“Você planta… eu me pronunciei porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica “ai, a Karol falou isso…” eu venho e falo mesmo. Tô maravilhosa!” #BBB21 pic.twitter.com/BOLDp4RUHu — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) February 20, 2021

