Larissa Manoela faz cover de Ariana Grande e web zoa pronuncia

Larissa Manoela fez um cover de Ariana Grande na premiação ‘Meus prêmios Nick 2020′ no mês de setembro, no entanto, recentemente a performance da cantora voltou a ser assunto. O cover viralizou nas redes e Larissa foi criticada por sua pronúncia do inglês. Teve também quem não criticou, mas transformou o assunto em piada.

Larissa Manoela fez cover de ‘Thank u, next’

Recentemente, uma montagem de Larissa Manoela cantando ao mesmo tempo que legendas brincam com a pronúncia da cantora durante seu cover da canção ‘Thank u, next’, de Ariana Grande, lançada em 2018, viralizou nas redes sociais. “Gostaram do inglês de Maria Joaquina?”, questionou uma conta no Instagram, se referindo à personagem da atriz na novela Carrossel.

A apresentação original de Larissa Manoela cantando a música de Ariana Grande aconteceu no ‘Meus prêmios Nick’, em setembro de 2020.

hoje eu to só a larissa manoela cantando em inglês https://t.co/14T8a6wvqg — lembrancinha de deus (@mariathais) December 22, 2020

Web criticou inglês de Larissa

O inglês de Larissa Manoela foi criticado por usuários das redes sociais. No Instagram, uma internauta comentou: “levou os namorados tudo para a Disney, mas não fez um fisk”. “Sério isso gente, estou passada, pensei que ela era super fluente”, disse outra.

O assunto também virou meme e muitos brincaram. “Quase não reconheci a música pela letra”, comentou uma usuária do Instagram. No Twitter, houve até mesmo comparação: “queria ser como o Felipe Neto a falar inglês mas acabo por ser a Larissa Manoela“.

queria ser como o felipe neto a falar inglês mas acabo por ser a larissa manoela — azevinho (@beagellerbing) December 22, 2020

o inglês da Larissa Manoela KKKKKKKK e eu não posso nem mangar pq nem o verbo to be eu sei, mas enfim — Isadora (@isaadoramos) December 22, 2020

Veja a apresentação completa de Larissa Manoela no Meus Prêmios Nick 2020:

Veja a versão original da canção Thank u, next de Ariana Grande:

