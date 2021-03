BBB21: Fiuk diz a Carla que Arthur deu em cima de Thais

Como diria Marília Mendonça: “É uma ciumeira atrás da outra”. Depois de Carla Diaz dizer que Sarah deu em cima de Arthur, foi a vez de Fiuk afirmar que Arthur estava interessado em Thais, sua affair no BBB21.

Ciúmes de Fiuk e Carla no BBB21

Neste sábado, Fiuk e Carla conversaram no quarto colorido do BBB 21 para esclarecer alguns pontos do jogo, principalmente em relação ao paredão falso que atriz enfrentou. Depois de debaterem sobre Sarah e Gil, eles então tocaram no assunto Arthur – atual ficante da sister.

Fiuk então lembrou que Arthur estava interessado Thais, mas no início do programa. Segundo o cantor, o crossfiteiro só mudou de ideia depois que ele beijou a cirurgiã-dentista – sugerindo que Carla não era a primeira opção para engatar um romance.

Quando recebeu a flechada pelo app de paquera do BBB21 de Arthur, Thais disse aos brothers que viu a atitude como uma forma de chamar a atenção. “Eu levei uma flecha, vocês sabem? De outra pessoa. Essa flecha eu achei meio forçado. Não tinha tido nenhuma troca de olhares, meio que flechou para causar”, contou na época.

Carla, no entanto, disse a Fiuk que não acreditava no interesse de Arthur. “Eu acho que foi mais pilha da galera”. Fiuk insistiu: “Eu vi uma cena ou outra”. “É, mas eu acho que foi mais pilha da galera do que de fato alguma coisa assim”, respondeu novamente Carla.

O cantor então relembrou que o brother flechou a sister no queridômetro do BBB21 após festa nas primeiras semanas de reality: “Acho que ele deu uma flechada nela também!”.

Carla continuou argumentando que o interesse de Arthur em Thaís se tratou de incentivo dos brothers e encerrou o assunto: “Foi pilha mesmo”.

Na madrugada de sábado, foi a vez de Carla sugerir que Sarah estaria interessada em Arthur. Em conversa com Camila e João, a atriz disse que ficou com a impressão de algo ter rolado festa de quarta, quando ainda estava no quarto secreto (paredão falso). Os dois amigos negaram a suspeita. Assista:

