BBB21: Gilberto diz que vai colocar Lumena no Vip

Gilberto revelou quais são seus planos para os próximos dias no BBB21. O participante voltou a se aproximar de Lumena e quer incluir a sister em seu grupo com Sarah e Juliette.

Depois de conversar com Lumena por um bom tempo, o economista disse que pretende colocar a DJ no quarto do líder se conseguir vencer a prova que acontece nesta quinta-feira (18).

Gilberto quer incluir Lumena em seu grupo na casa

O brother conversou com Lumena e falou sobre Lucas Penteado, seu affair no BBB21. Depois de se aproximar da sister, ele decidiu que quer a sister mais próxima das outras amigas na casa, Sarah e Juliette. Ele acredita que seria bom essa proximidade para eles.

Quando se conquista a liderança, o líder pode escolher algumas pessoas da casa para colocar no Vip e assim ter mordomias na casa e também acesso ao quarto do líder.

No entanto, a web não gostou dessa fala de Gil e alguns lamentaram que o brother esteja mais perto da psicóloga. Muitos internautas não gostaram da ideia de Lumena no ‘G3’, como apelidaram.

“O Gil se for líder quer levar sarah, juli e lumena pro VIP pra ver se elas se aproximam. Deus é mais. Prefiro elas na xepa até o final do programa”, opinou a usuária Cacá, no Twitter.

“essa mulher precisa sair logo pro gil acordar”, escreveu o internauta com o usuário Comenta Be.

Alguns começaram inclusive, a torcer para que Gilberto não ganhe a prova do líder para que o desejo dele de unir Lumena ao grupo não aconteça.

Jogo da Discórdia no BBB21

Durante o Jogo da Discórdia no BBB21 nesta segunda-feira (15), os participantes deveriam montar sua ‘final dos sonhos’ e escolher quem não ganharia o BBB21 na opinião deles. Na vez de Gilberto, o brother chamou Sarah, mas oscilou na hora de escolher entre Juliette e Lumena.

Na hora de dar a plaquinha para quem não ganhou, ele escolheu Pocah. “Pensa muito pra falar, tudo que ela fala, ela quer que fique bonito pro público. Quem merece chegar à final é quem dá a cara a tapa”, afirmou.

Para completar, Lumena colocou Karol Conka e Gilberto em seu pódio. Depois da brincadeira, Sarah e Juliette foram conversar com Gil para alertar o colega.

Sarah afirmou: “Meu medo é que lá fora o público pode achar que você é muito vira-casaca. Você agora tá melhor amigo de algumas pessoas”.

Juliette também conversou sobre Gil ter colocado Lumena em um empate com ela no pódio. “Entendo sua relação com a Lumena, acho ela uma mulher inteligente, maravilhosa. Mas não achei legal a justificativa que você deu de mim, ficou parecendo que nossa relação é rasa, que apenas divide a cama e mora no mesmo estado”, explicou.

Gilberto colocou Sarah e Juliete na sua final e escolheu Pocah como alguém que não tem a menor chance de ganhar o programa: "Acho que as posições dela são muito bem calculadas, pensadas e planejadas.

