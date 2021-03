BBB21: Gil e Sarah discutem sobre indicação ao paredão

O oitavo paredão do BBB21 já está intrigando os participantes do reality show. Na noite desta sexta-feira (19), Gil e Sarah, que vencedores da prova do líder de resistência, conversaram sobre a possíveis indicações como líder da semana no confinamento global.

Gilberto acabou levando a melhor na prova na noite de sexta e se consagrou líder da semana. Sarah, sua parceira de jogo, ficou apenas com a imunidade.

O que aconteceu com Gil e Sarah?

Na área externa da casa do BBB21, Gilberto e Sarah conversaram com Fiuk sobre a indicação ao paredão após a prova do líder do BBB21. O filho de Fábio Jr,, que está na berlinda com Carla Diaz por ter sido a primeira dupla a deixar a prova, confessou medo da eliminação. “Tu não sai não. Não vai sair”, disse a sister. “Amém, Sarah. Não quero sair”, respondeu ele.

Logo depois, Gilberto e Sarah levantaram possíveis indicações ao próximo paredão do BBB21. Para Sarah, o ex-namorado de Carla Diaz deve ir à berlinda. “Não sei quem é que vai. Arthur, com certeza”. Já Gilberto discordou da colega de confinamento e arriscou um novo brother. “Rodolffo que vai pela casa”.

Sarah e Gilberto entraram no assunto indicação como líder, e descartou colocar Pocah na berlinda. “Por nós, líder aqui, a gente não tem ideia do que fazer. Na Pocah a gente não coloca pela situação. Ela ficou muito abalada. E ela assumiu, poderia ficar caladinha, por má fé, que ninguém ia saber. Ela foi brava ali, sabe?”.

Como será formado o paredão do BBB21?

O paredão da semana será formado no domingo (21) após o Fantástico. Primeiramente, o anjo vai imunizar um competidor, logo depois o líder vai indicar um concorrente ao paredão. A casa vai votar no confessionário e o mais votado vai à berlinda.

Vale ressaltar que Carla Diaz e Fiuk já estão na berlinda, os dois foram os primeiros que desistiram da prova do líder. Na edição, ainda vai ocorrer a prova bate e volta em que um participante, exceto a indicação do líder, poderá se salvar.