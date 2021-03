Prova do líder BBB21: entenda como Gil e Sarah vão disputar a liderança

Gilberto e Sarah são os vencedores da oitava prova do líder do BBB21. Após 13 horas de disputa, a dupla superou os adversários e garantiu a imunidade no próximo paredão. Porém, a liderança ainda não estão definida. Os dois terão que disputar entre eles o reinado da semana, e mais – o líder também leva para casa um carro Fiat Toro Ultra.

Gil e Sarah disputam a prova do líder BBB21

A prova do líder do BBB21 se estendeu até o começo da tarde desta sexta-feira. Na dinâmica patrocinada pela Fiat, que durou 13 horas, os brothers tiveram que se revezar em uma “pista de testes”. Um deles ficava sentado em um dos bancos, que se movimentava pelo percurso, enquanto passava por jatos d’água, fumaça e obstáculos. O outro ficava no controle da alavanca e deveria acioná-la dentro do tempo do cronômetro. Foram eliminadas as duplas que soltaram a alavanca ou desistiram da prova.

Mas a disputa não termina aí. A dupla vencedora ainda terá que brigar pela liderança e pelo carro. A produção do programa ainda não divulgou como será essa nova dinâmica, mas a decisão de quem será o manda-chuva da semana, tal como a divisão do VIP e da xepa, deve ocorrer na noite desta sexta (19), no programa ao vivo com Tiago Leifert.

Como será o paredão da semana?

O paredão dessa semana terá uma novidade: a primeira dupla eliminada da prova do líder BBB21, no caso Carla Diaz e Fiuk, vão disputar a berlinda. As outras duas vagas serão preenchidas pela indicação do líder e pelo mais votado da casa. Todos eles vão jogar a prova bate e volta no domingo, menos o indicado do líder.

Vale lembrar que, neste fim de semana, se esgota o prazo do veto do anjo de Carla Diaz. Ela terá que escolher entre mudar o destino do colar de imunidade ou vetar os escolhidos para o castigo do anjo.

Que horas começa o BBB21 hoje? (19/03)

O Big Brother Brasil está marcado para começar às 22h45, logo após a exibição da novela Amor de Mãe. A edição de hoje deve exibir os melhores momentos da prova do líder, assim como a eliminação de cada dupla e a repercussão da disputa – Caio e Juliette discutiram após o término da competição.

Para assistir e descobrir quem será o novo líder da semana, basta sintonizar na Rede Globo ou na plataforma de streaming GloboPlay.

