BBB21: Juliette bate 20 milhões de seguidores no Instagram

Juliette, participante do BBB21, bateu mais um recorde neste domingo (11/4): a sister atingiu a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram, se consolidando como a mais seguida do reality show nas redes sociais. Na semana passada, a maquiadora e advogada já havia superado Viih Tube ao atingir 19,5 milhões na rede social do Facebook. Para celebrar o feito, a equipe que administra as redes sociais da paraibana, selecionou 20 ONGs espalhadas pelo Brasil para apresentá-las aos fãs da sister e conscientizá-los sobre doações. Veja Seguidores Juliette BBBB21.

Juliette é a mais seguida do BBB21

Juliette tem 20.068,628 (milhões) de seguidores no Instagram, marca conquistada pela sister durante o período de confinamento no BBB21. Os números colocam Juliette como a participante do Big Brother Brasil que mais ganhou seguidores no Instagram, superando nomes como Rafa Kalimann (9,2 milhões) e Manu Gavassi (8,8 milhões de seguidores).

A equipe de administradores da maquiadora celebrou a marca chamando a atenção dos fãs para ONGs do Brasil. “20 milhões é tanta gente, tanto sonho, tanto empenho. Uma energia que a gente sente bater forte aqui, de verdade. Uma força que nem sabíamos que tínhamos, todo o afeto que Juliette também sente lá dentro e, por isso, se ergue a cada tropeço”, escreveram. Veja a lista de ONGS aqui.

“Vocês mudaram a história dela, mudaram a história da gente, os Adms que vocês também respeitam e gostam. E a gente gosta MUITO de cada um de vocês, nessa troca digital que, por enquanto, substitui um pouquinho o calor humano que queremos, um dia, poder trocar também. OBRIGADA!!!”, concluíram.

Quantos seguidores Juliette tinha antes do BBB?

Juliette entrou no BBB21 como anônima integrante da Pipoca do reality show. A sister passou por todo processo de seleção, incluindo a temida cadeira elétrica em que a direção do Big Brother Brasil faz perguntas que julgam necessárias para formar o elenco de cada edição. Assim que foi anunciada como uma participante do BBB, Juliette era seguida por apenas 3 mil pessoas

O DCI analisou o crescimento do Instagram de Juliette em plataformas que cobrem o crescimento de perfis. Os números mostram que Juliette ganhou em média por dia na última semana mais de 230 mil seguidores. Se falando de mês, nos últimos 30 dias a sister do BBB21 conquistou mais de 6,9 milhões.

Segundo HypeAuditor, plataforma que faz levantamentos sobre números de Instagram, Juliette entrou para o TOP 10 celebridades brasileiras com mais engajamento na redes sociais. A sister está na lista em que se encontram nomes como Anitta, Neymar, Bruna Marquezine e Marília Mendonça.

