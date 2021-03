BBB21: Juliette dá fora em Arthur: ‘não pego nem por foto’

A manhã dessa segunda-feira (15) começou agitada no BBB21. Arthur, que atualmente está envolvido com Carla Diaz dentro do reality, fez uma brincadeira um pouco ousada com Juliette e levou a web à loucura.

Arthur dá em cima de Juliette no BBB21

Enquanto conversavam na sala do BBB21, Arthur resolveu fazer uma brincadeira com Juliette. O instrutor de crossfit perguntou para a paraibana se ela ficaria com ele ou com Rodolffo, mas acabou levando um fora da sister. “Não pego nem por foto de Instagram, nem pessoalmente”, respondeu Juliette.

Aos risos, Arthur respondeu: “‘Oloco’! Não foi isso que eu fiquei sabendo, não”. “É tudo jogo”, afirmou a advogada. “Se você não tivesse entrado no programa, Rodolffo, e ficasse vendo ela aqui, você já tinha dado uma seguida no Instagram?”, questionou Arthur. “Ah, capaz que sim, né? Que aí não tem ‘story’ ao vivo, né? Nem vídeo” respondeu Rodolffo, rindo.

Em seguida, o crossfiteiro disse que vai apresentar Juliette para seus amigos: “Eu tenho uns amigos maneiros aqui no Rio. Não é moleque bobão, eu tenho uns amigos do meu jeito, assim. Meus amigos são tipo eu”. Afiada, a paraibana responde dando outro fora no capixaba: “Tu é médio”.

Não é a primeira vez que Arthur faz esse tipo de brincadeira com Juliette. No último domingo (14), o crossfiteiro disse para a sister: “Imagina se o casal da edição fosse eu e você?” A advogada respondeu dando risada: “Um casalzão, um votando no outro”.

Web reage às cantadas de Arthur

As brincadeiras entre Arthur e Juliette não passam despercebidas pelo público do BBB21. Nas redes sociais, há até quem apoie um possível relacionamento, ou apenas uma amizade, entre os dois.

O Arthur é mais feliz qundo está com juliette q com Carla.

hoje tá sendo um dia muito bom pra quem gosta do arthur com a juliette, estamos sendo muito mimados pic.twitter.com/NETPTGJF8d — piro tombada (@pirotombada) March 15, 2021

até o ARTHUR fica numa vibe legal quando tá com a Juliette — bya🌵 (@bicgowan) March 15, 2021

