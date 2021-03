BBB21: Amizade de Gil e Juliette chega ao fim; veja motivo

Gilberto conversou com Fiuk na madrugada deste domingo (15) no quarto do líder. O doutorando em economia contou que ele e Juliette cortaram relações de vez no BBB21. A amizade chegou ao fim após uma conversa da dupla no quarto cordel depois da formação de paredão desta semana.

O que aconteceu entre Gilberto e Juliette após o paredão?

Após a formação do sétimo paredão da edição, o pernambucano e a paraibana conversaram no quarto cordel, a sister estava triste por ter votado em Pocah e falou para o brother que fez isso para honrar o compromisso que tinha com ele no confinamento.

“Se ela [Pocah] não tivesse o seu [voto], ela teria ido do mesmo jeito. Você não a colocou no paredão, tire isso da sua cabeça”, disse Gilberto. “Mas eu contribui”, lamentou Juliette. “Eu precisei votar em uma pessoa que eu estou tendo uma relação maravilhosa porque eu me comprometi com você”, continuou a sister do BBB21, que também completou: “não por você, por mim, a ação foi minha, de coração, mas eu nunca esperava que ia acontecer isso. Não esperava que você ia falar mal de mim, não esperava que você ia me tirar de um pódio por uma atitude que você interpretou do jeito que você achou que devia. Nunca esperei isso, mas aconteceu, então eu tenho que lidar com isso. É o que eu estou fazendo”.

“Se você tivesse me chamado para conversar antes e tivesse votado em mim, eu não teria ficado chateado”, afirmou o brother do BBB21. Juliette discordou e a discussão continuou, ambos justificando suas visões.

Amizade de Gil e Juliette chegou ao fim no BBB21

Depois do papo com Juliette, já se preparando para dormir, Gilberto falou com Fiuk: “Juliette cortou relações comigo”. “”Está falando sério? Por que?”, quis saber o cantor.

“Por causa daquela conversa que a gente teve que provavelmente a Carla falou para ela, mas eu já tinha falado também. Ela disse que hoje não votou em mim porque ia se trair, mas que a partir de agora estava se descomprometendo de qualquer obrigação comigo”, contou o brother do BBB21.

