BBB21: Juliette e Gil fazem as pazes após a eliminação de Sarah

A relação de amizade entre Juliette e Gil voltou a ser estabelecida no BBB21 após a eliminação de Sarah. Percebendo que o amigo estava triste com a saída da analista em marketing do jogo, Juliette conversou com o economista e fez as pazes na casa mais vigiada do Brasil.

Juliette e Gil fazem as pazes

Na conversa, que foi presenciada por Pocah e Camilla de Lucas, Juliette aconselhou o amigo a ficar calmo e se reerguer no jogo BBB21. “Se acalme e pare de teorizar o universo. Já é pesado. Não aumente isso na cabeça, não. Isso aqui ainda só tem mais 1 mês. Deixa o público decidir o que quer decidir, acalma teu coração, pensa nas coisas boas e pronto. Não vai resolver nada pensando, só vai ficar sofrendo”, disse a sister.

Juliette seguiu seu pensamento afirmando que não vai se afastar de Gilberto e o aconselhou a ficar perto dela. “Apesar de tudo que aconteceu, se quiser chegar perto de mim, pode chegar. Não vou excluir você, pra mim, vamos ver como vão ser as coisas aí. Não fique sozinho. Tem muita gente que gosta de você, tem o Fiuk, todo mundo gosta de você aqui. Sai dessa. Bola pra frente. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Poema contemporâneo”,

Gil entendeu o recado da amiga, mas ressaltou que segue triste com a eliminação de Sarah do BBB21. A advogada e maquiadora, que retornou do paredão em que Sarah foi eliminada, aconselhou o amigo a não deixar a tristeza o impedir de ser quem ele é.

“Pra todo mundo, Gil. Essa dor aí tanta gente já sentiu e vai sentir aqui. Não aumente ela. Ela já é grande o suficiente sozinha. Sinta, chore, sofra, mas deixe ela ter o tamanho que tem que ter. Se você aumentar, você não segura. Eu já fiz isso, no tempo que eu fiquei aumentando as coisas que aconteceram, eu fiquei muito pior. Quando eu digo eu, é um exemplo. Eu fiquei muito mal, não quero que você passe por isso”, explicou.

Festa do BBB21

Ao acordar na manhã de hoje, Gil resolveu renovar o visual e tirou a barba, uma de suas marcas no BBB21. Visivelmente triste com a eliminação de Sarah, o economista se limitou ao conversar com os demais colegas de confinamento e lavou roupa. Percebendo o humor baixo do amigo, Juliette tentou o animar para a festa do líder Arthur, que vai ocorrer logo mais.

A paraibana sugeriu que Gil se montasse para o evento de hoje e sugeriu que a maquiagem ficaria perfeita, já que o mesmo fez a barba. “Gil, você sem barba para maquiar é babado! Bota uma lace de Camilla e pronto. Uma make bem Gloria Groove”, disse. Gil sorriu em resposta.

