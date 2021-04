BBB21: saiba quem é o empresário ex-noivo de Juliette

Você sabia que Juliette do BBB21 já foi noiva? A sister teve um relacionamento com Max Lira que durou 6 anos e quase chegou ao casório, o casal terminou o relacionamento em 2015.

Em papo com Rodolffo no BBB21, Juliette revelou que Max foi seu primeiro namorado. Em entrevista ao jornal Extra, o ex-noivo da sister falou sobre o relacionamento que teve com a maquiadora.

BBB21 – Quem é o ex-namorado de Juliette?

Max Lira é empresário, dono de uma empresa especializada em segurança eletrônica de João Pessoa, tem 43 anos e hoje é casado. Em entrevista, o paraibano contou que tinha 31 anos quando conheceu Juliette, que na época tinha 19 anos. “Nos conhecemos no São João de 2010 [em Campina Grande]. Daí trouxe ela para João Pessoa e passamos seis anos juntos”, contou.

Max contou que a diferença de idade entre ele e a sister do BBB21 não foi um problema e que se dava bem com os irmãos e pais de Juliette: “sempre me dei bem com todos eles, é uma família muito do bem”.

Ex-noivo de Juliette torce por ela no Big Brother

O relacionamento entre a confinada do reality show da TV Globo e Max terminou, mas o respeito e carinho não. O empresário contou ao portal que ele e a esposa acompanham a participação de Juliette no BBB21 e torcem pela vitória da maquiadora.

“Juliette é esforçada, inteligente. Eu era um menino quando nos conhecemos. Ela amadureceu rápido e o mérito é todo dela. Quando ela chegou em João Pessoa, ela cresceu. Ela merece demais estar ali [no BBB21]”, comentou o paraibano.

