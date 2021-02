BBB21: Karol Conka entende recado e vai atrás de Lucas

Parece que Karol Conká entendeu o recado do “jogo da discórdia” sobre “cancelamento”, e logo de tratou de fazer as pazes com Lucas Penteado. Nesta terça-feira, 2, a cantora foi atrás do ator para selar a paz com o brother. Será que a harmonia vai reinar no BBB21?

“Tá tudo bem. Eu vim te chamar pra almoçar, já que um comentário que eu fiz ontem me fez me sentir mal pelo o que falei. Fiquei sentida”, disse Karol. Em seguida, a curitibana reconheceu que não teve limites ao provocá-lo e afirmou que não deseja mal ao ator.

Lucas aceita a aproximação da brother e diz que Karol e Lumena lembram a mãe e a tia.

Karol Conká chama Lucas para almoçar: “Quase fui atrás de você ontem para voltar à mesa” #BBB21 pic.twitter.com/lGMmRtC26e — Tracklist (@PortalTracklist) February 2, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na segunda-feira no BBB21, Karol Conka expulsou Lucas do almoço de forma agressiva. “Não quero que você fale enquanto estou na mesa comendo, entendeu? Quero comer na paz do senhor”, disse olhando para o espelho. Lucas então perguntou se era para ele a mensagem e ela confirmou: Estou falando com você.”

Prontamente, Lucas Penteado obedeceu a cantora e deixou o prato que estava comendo e se lentou intimidado. “Come aí e quando você terminar, me avisa”, pediu ao se distanciar. “Você não sabe calar a boca é melhor sair mesmo. Não sou obrigada” esbravejou com o prato na mão enquanto o rapaz já estava na sala e pedia desculpas.

Reação das redes sociais sobre Karol Conka no BBB21

A “nova” Karol Conka, como tem sido chamada nas redes sociais, dividiu opiniões. Grande parte dos internautas não acreditavam na nova versão amiga de Lucas.

“A mamacita ta pianinha agora. mas a gente ainda vai tirar ela com recorde de rejeição #bbb21”, disse um seguidor no Twitter. “Gente por favor não caiam no papinho da Karol. Ela viu que está sendo cancelada e agora tá se fazendo de boazinha. Pelo amor né?”, escreveu outra na rede social.

Gente por favor não caiam no papinho da Karol. Ela viu que está sendo cancelada e agora tá se fazendo de boazinha. Pelo amor né #BBB21 #KarolConkaExpulsa #ForaKarolConka #AbusoPiscicologicoECrime — batata louca (@Jssica32335692) February 2, 2021