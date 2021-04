BBB21: look que Viih Tube usará na festa do líder vira piada

Hoje é dia de festa do líder no BBB. Como de praxe, a produção escolhe um figurino exclusivo para o líder usar durante o evento que acontece toda quarta-feira. Viih Tube, por exemplo, vai usar um conjunto de saia e blusa nas cores rosa e prateado com brilhantes no BBB21. Look de Viih Tube da festa do líder vira piada – BBB21

Durante o Plantão BBB exibido na tarde desta quarta-feira (7/4), a apresentadora Ana Clara Lima mostrou o look que Viih Tube vai usar na festa do líder BBB21. No entanto, a roupa acabou virando piada nas redes sociais ao ser comparado com o look rosa icônico de Brittany (Maitland Ward), personagem do filme As Branquelas (2004).

Os fãs do BBB21 não economizaram nas críticas. “A roupa da Viih Tube para a festa de hoje é muito cafona”, escreveu uma internautas primeiramente. “Parece ser horrível”, disparou outra seguidora sobre a roupa da youtube.

Hoje no #PlantaoBBB, a Ana Clara deu spoiler de como será o look da Viih Tube pra festa de hoje! #BBB21 pic.twitter.com/togTjtjXD3 — Fuxicou (@fuxicoubbb) April 7, 2021

Festa do Líder

A festa da líder Viih Tube no BBB21 terá como tema ‘Festa infantil’. A escolha foi da própria sister, em conversa com Tiago Leifert na semana passada antes da prova do anjo. Na ocasião, a atriz pediu um evento colorido com escorregador e jogos infantis. Além disso, pediu para que a música de abertura fosse Girassol, interpretada por Whindersson Nunes e Priscila Alcântara.

o look da viih tube same vibes KKKKK pic.twitter.com/eKWWGUGIR7 — 𝑠𝑎𝑟𝑎🌵 (@eyerscandy) April 7, 2021

O cardápio da festa da líder Viih Tube também terá comidas de festas infantis. Cachorro quente, salgados em geral , doces como brigadeiro, cajuzinho e doce de leite em pó.

Apesar de ser um evento com tema infantil, a líder da semana pediu para a produção colocar bebidas como gin e vodka com limão, principais opções de todas as festas do Big Brother Brasil. O evento marca o encerramento da liderança de Viih Tube no BBB21 e já nesta quinta-feira (8) vai ocorrer mais uma prova do líder.

