BBB21: Viih Tube tenta reaproximação de Gilberto e recebe resposta

Viih Tube resolveu mudar sua estratégia de jogo após durante o jogo da discórdia afirmar ter medo de Gilberto e indicá-lo ao último paredão do BBB21. Nesta quarta-feira (7/4), a youtuber se reaproximou do economista no quarto cordel e elogiou a escuta do mesmo.

“Estava falando assim [no quarto do líder, que acho uma das pessoas dessa casa que mais tem escuta é você”, iniciou a atriz. “Você tem uma escuta muito boa, coisa que tem gente aqui que é muito teimoso“, disse ela, ao analisar que o rival tem a capacidade de procurar entender e compreender as pessoas, o que reflete no seu comportamento.

Viih Tube tenta reaproximação de Gilberto no BBB21

Durante a conversa, Gilberto concordou com a youtuber e disse que procura entender as pessoas. “Eu fico pensando: Será que realmente está todo mundo vendo errado ou será que eu preciso reavaliar algumas coisas? Aí, eu pego, e vejo que são coisas que, de fato, eu preciso mudar”.

Logo depois, Viih Tube tentou uma reaproximação do economista e relembrou o fato de ter o indicado ao último paredão, que teve Caio, e Rodolffo, eliminado do BBB21. “Eu sei que eu que te indiquei e tudo, mas eu acredito que em toda a sua jornada aqui, todas as coisas que você já fez, é muito mais positivo que negativo”.

Gil, então, tranquilizou a concorrente sobre um possível contra-ataque. “Independentemente de tudo, se fosse o líder hoje, não saberia a minha indicação e não vou, de verdade, nessa linha de: ‘Já votou em mim’. Não faço isso, não concordo. Nunca vou chegar no domingo, na indicação, e falar assim: ‘Vou votar só porque ele votou em mim’. Só, eu não vou”

Viih destacou a estratégia de Arthur em votar em quem já votou nele, e citou Juliette. “Então, quando o Arthur votou na Juliette [Freire], ele estava indicando alguém direto para o paredão, você tem que ter algum motivo do coração para isso. Não pode ser só uma razão”.

O economista concordou: “Exato, não consigo ir só por isso”. Por fim, Tube analisou o voto de Arthur em Juliette. “Juro que não entendi [aquela indicação]. Era uma questão de ranço, não tinha um motivo concreto dos dois”.

Viih Tube líder BBB21

Viih Tube foi a última líder do BBB21. A sister venceu uma prova individual de resistência em que os participantes tinham que ficar em uma pista de dança, sendo obrigados a dançar quando uma música estiver tocando.

Após o fim da canção, um cronômetro era acionado em um telão gigante (com look da vez) e os participantes precisavam montar o look de uma marca patrocinadora com peças de quebra-cabeça

Após a montagem, os competidores devem apertar um botão vermelho que confirma a realização da prova e retornar para a pista de dança