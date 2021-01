BBB21: Lumena surta com Carla Diaz e mais; veja como a casa acordou

Após uma madrugada agitada com brigas protagonizadas por Lucas Penteado e outros participantes durante a festa Herança Africana, promovida pelo líder da semana Nego Di, a casa do BBB21 acordou com a temperatura elevada na manhã deste sábado (30). Lumena chamou o brother para uma conversa na cozinha da xepa e acabou surtando com Carla Diaz. Veja o resumo BBB no DCI.

Como começou a manhã no BBB21?

Por volta das 9h da manhã, a produção acionou o despertador e todos os participantes acordaram. Lumena seguiu para o quarto cordel e convocou Lucas Penteado para uma conversa na cozinha da xepa. A DJ de pagodão baiano alertou o colega sobre o seu comportamento nos primeiros dias do reality show. Para a baiana, o ator está se expondo demais e preocupando a família fora do BBB21.

“A minha dor não é por mim não, é por você e pela sua mãe. É num grau que a maioria das pessoas aqui não vai entender, mas porque você está perdendo a chance de fazer uma jornada muito bonita e está seguindo caminhos tortos”, disse a psicóloga.

Carla Diaz se aproximou e pediu para que Lumana a escutasse. A reação da baiana surpreendeu os colegas de confinamento. A sister se levantou da cadeira e partiu pra cima da atriz. “Licença, Carla! Dá licença!”, disparou ela aos gritos. Fiuk e Arcrebiano notaram a cena e afastaram Carla de perto da sister.

Nego Di critica Lucas

Nego Di, líder da semana, chamou Camilla de Lucas para conversar no quarto colorido e disse que tem observado o comportamento de Lucas Penteado na casa do BBB21. A digital influencer discutiu com o ator de Malhação: Viva a Diferença durante a madrugada e disparou xingamentos. Veja aqui!

“Eu não estou cego, tá? Eu estou vendo tudo que está acontecendo ao meu redor. Antes mesmo de acontecer tudo isso, eu já estava vendo o que estava ao meu redor. Eu sou muito observador. E pode ter certeza que eu não curto nada que é errado, que é fora do normal”, disse ele.

Camilla de Lucas se diz orgulhosa

Após conversar com Nego Di, Camilla seguiu para varanda da casa do BBB21 e conversou com Thaís sobre a briga com Lucas na festa Herança Africana. A dentista fez uma observação sobre a postura de Penteado no reality. “Faz o que faz e depois tenta virar o jogo”.

Camilla então comentou sobre a briga que teve com o famoso. “Aconteceu de um jeito tão natural, estou tão orgulhosa de mim, Thais, muito mesmo”. BBB21: o que é o castigo do monstro?

Confessionário

Os brothers e sisters se organizaram e foram ao confessionário individualmente para medir a temperatura e falar com os fãs no Raio-X BBB21. No confessionário, Camilla de Lucas mediu a temperatura pelo pulso, mas logo foi corrigida pela produção do reality show, pedindo que ela fizesse a medição pela testa.